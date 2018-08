La sevillana María José Carrasco conquista la Lámpara Minera 2018

María José Ruíz Morales 'María José Carrasco' se ha alzado la pasada noche con la Lámpara Minera de la LVIII edición del Festival Internacional del Cante de las Minas (FICM). El máximo galardón del concurso de flamenco más importante del mundo está dotado con 15.000 euros.

El jurado ha otorgado la máxima puntuación a esta aspirante de Los Palacios y Villafranca de Sevilla por su completo recital, donde ha ejecutado de forma magistral la minera. Carrasco pasó por La Unión en 2004, 2005 y 2006 siendo finalista aunque no ha sido hasta 2018 cuando ha alcanzado la gloria de la Lámpara Minera.

La sevillana ha confesado que "ahora mismo estoy en una nube. Me acuerdo de tantas y tantas personas que me han ayudado". La cantaora se ha hecho popular por un tocado de romero con el que ha actuado las dos noches "fíjate que esta vez ha sido la única vez que se me ha olvidado, pero me lo ha prestado una vecina de aquí y mira que suerte".

La Lámpara Minera 2018 ha asegurado que ha sentido una magia y una conexión especial con el público de La Unión ya desde la noche de la semifinal y reconoce la importancia de este premio.

En la categoría de baile, Hugo López se ha alzado con el trofeo Desplante masculino dotado con 9.000 euros tras una brillante ejecución de un taranto y una seguiriya sobre las tablas de la Catedral del Cante. El bailaor cordobés ha asegurado "estar flotando, lleno de alegría. Además, este premio es un poco de todos ellos, de todos mis compañeros".

La mejor bailaora con el premio Desplante femenino (9.000€) de esta 58 edición del Festival ha sido la madrileña Mónica Iglesias convirtiéndose, de esta forma, en la primera ganadora en categoría femenina. Para la artista, este premio supone "una gran emoción y el fruto a muchos esfuerzos y sacrificios".

Por su parte, el pianista de Sevilla, Andrés Barrios, ha resultado ganador de esta edición dentro de la categoría de instrumentista flamenco obteniendo el premio Filón dotado con 6.000 euros. Barrios ha sido el primer artista en abrir esta gran final. El sevillano considera el piano "un instrumento muy amplio y versátil para poder expresar lo más profundo del flamenco".

El jurado ha considerado que Andrés Carbonell 'El Bola' era merecedor del premio Bordón que cada año se otorga al mejor guitarrista. El galardón está dotado con 6.000 euros. Para el tocaor de Barcelona "este premio debe de poner a la guitarra flamenca en el sitio que le corresponde dentro de la música y del flamenco".

Segundos clasificados y otros premios

En la categoría de instrumentista flamenco ha obtenido el segundo premio (3.000€) el pianista Juan Antonio Sánchez de la Torre mientras que el segundo clasificado en baile masculino Adrián Santana ha conseguido 4.500 euros de premio. El segundo premio de guitarra flamenca ha ido a parar a Luis Medina (3.000€).

Manuel Cuevas se ha alzado con el premio de cartageneras (3.000€) mientras que Francisco Escudero 'El Perrete' ha obtenido los premios de tarantas (3.000€) y dentro de la categoría de murcianas y otros cantes mineros por su interpretación del murciana y levanticas (3.000€) han sido Evaristo Cuevas.

En la categoría de malagueñas, José García 'El Petro' ha sido el vencedor con una dotación de 3.000 euros. En la categoría de cantes bajoandalucez, Loreto Arnáiz 'Loreto de Diego' por la interpretación de una siguiriya con 3.000 euros. Álvaro Rodríguez se ha llevado el premio de los cantes bajo andaluces dentro del grupo de soleás con otros 3.000 euros.

Francisco Escudero 'El Perrete' también repetido por unos fandangos extremeños con otro premio de 3.000 euros. Y por último, dentro de la categoría de cantes, Araceli Campillos y María del Carmen González con 3.000 euros como premio especial para jóvenes cantaores.