Herrera: "Sale un tío diciendo que no puede haber papeles para todos y ya es de extrema derecha y racista"

¿Qué tal señoras, señores? Me alegro, buenos días. ¿Están bién? Son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias. Es 8 de agosto del 2018.

Estamos en vivo y en directo en nuestro recorrido habitual por los polígonos industriales de España, que hoy nos han traído hasta la Estación Depuradora de Aguas Residuales "El Fondillo" en el polígono de Los Hondones, donde estamos viviendo una apasionante. Donde estamos conociendo técnicas renovadoras y revolucionarias para acabar o para eliminar la contaminación química y bacteriológica del agua. De ese bien que hace de nosotros seres vivos. Podríamos estar sin comer, podemos estar sin bailar, podemos estar sin conocer a nadie, pero no podemos estar sin beber agua. ¿Y ustedes saben como llega el agua aqui? A esta Estación Depuradora El Fondillo. Es algo absolutamente sorprendente, porque saben ustedes que las aguas fecales, cloacales, con la materia orgánica que en los domicilios llega desde, o se coloca, se deposita, exactamente los inodoros con el agua que se filtra de la tierra, con el agua de las lluvias que baja a las cloacas, llega un agua enfangada a esta gran piscina en cuyo borde estoy sentado ahora mismo. Antes se me ha caído, por cierto, el guión de economía, he tenído que meter el brazo que se me está pudriendo por momentos, porque creanme ustedes.

Este agua fecal, que llega hasta esta piscina con olor ofensivo, si ustedes me permiten, se transforma después en un agua que se transforma después en el otro extremo de la estación depuradora, limpia y clara, como esta que me voy a beber y que no hay ni un resto de ningún componente orgánico fecal, ni un resto de cualquier elemento de fosas séptica, ni un resto de agua de lluvia, ni un resto de urea, de aminas, de nitrógeno, de fósforos en exceso. Cuál es el milagro, cuál es el proceso. Aquí hay que eliminar solidos flotantes, ustedes se pueden imaginar cuales son, es decir, restos de persona, que han pasado por el canal de una persona. Arena y grasa, para eso se utiliza el desvaste, el desarenado y el desengrasado. Se producen varias descontaminaciones del agua, incluso dejando finalmente lo que conocemos como el fango biológico. Ese fango biológico que tampoco muy apetecible no es, pero en ello estamos. Son aguas muy afectadas por la influencia antropogénica. Aguas que usted ha creado y que yo he creado llenas de materia orgánica muerta.

Esto que estoy viendo ahora mismo en las bañeras, en las grandes bañeras, es lo que en términos técnicos le llaman la nata cruda. Es una suerte de nata cruda que flota en el agua y que es el 1% de solidos en suspension, el resto es agua. Esto se lo iremos contando ahora con tranquilidad, porque merece explicación, merece dedicación, saber que ese agua es después reutilizada en diversos servicios, bien para el consumo humano, bien en el riego de campos de golf, o para el agua del mar, pero no contamina. Es que antes, qué pasaba antes de estar estas estaciones depuradoras. A dónde iba toda esta mierda que hay aquí. Pues es una buena pregunta que intentaremos contestar a lo largo de esta mañana.

Hoy decimos adiós a la ola de calor. Esto tiene su gracia, por varias cosas, primero porque se vive mejor con menos calor, pero especialmente porque se puede luchar mejor contra los incendios, especialmente el que está ocuopando la comunidad valenciana, en la localidad de llutxent, donde las llamas avanzan sin control. Hay dos frentes muy activos, y, como ya ha amanecido, ya han empezado a trabajar los medios aéreos, en la zona ya hay desplegados más de 600 efectivos.

Es noticia el culebrón del verano, cómo no va a ser noticia el master de Pablo Casado. Nuevo lider en el PP, después de que el PP estuviese ya aturullido por el golpe de haberle desplazado del poder mediante una moción de censura, vamos a calificarla de audaz, cuanto menos. Nuevo líder, líder que comienza con algunas declaraciones llenas de sensatez, por otra parte, que le colocan en la extrema derecha, que ya ven ustedes las cosas graciosas que pasan en España. Sale un tío y dice que no puede haber papeles para todos y ya es de extrema derecha, ya es racista. Es decir, si estos profesionales de la tontería que hay en España, que sí que han hecho máster de tontería, se desatan en verano. Pero este tema del Máster va a ser el culebrón que va a acompañar este verano seguramente más días.

¿Por qué? Porque como saben ustedes una de las jueces de instrucción ha llevado el caso Supremo. He elevado el caso al Supremo con una colección de indicios que indice la juez de las propias declaraciones en prensa del señor Casado. De un título, que en realidad es solamente un curso, un curso puente, que sirve para un doctorado que no hizo. Y con unos trabajos que ha exhibido y ha presentado después de que, por cierto, la Universidad Complutense archivara la investigación acerca de la carrera del señor Casado. Esto estamos hablando de la Rey Juan Carlos. Pero dice la juez, que a lo mejor esos trabajos los ha hecho después. ¿Y qué culpa tiene el señor Casado de que la universidad no guarde todos los trabajos?. Cuando, por cierto no está obligada a ello. Y, ¿por qué no ha consentido que el señor Casado realizara algún tipo de declaración voluntaria? Porque resulta que quizás con eso se le desinflara el caso y no lo pudiese llevar al Supremo.

Imputa cohecho impropio, prevaricación, con bastantes pocos antecedes, con muy pocos antecedentes, en la jurisdicción del Supremo cuando no hay dinero de por medio, vamos que no lo hay. Habla de la relevancia política de Casado, cuando Casado era un diputado raso de la Asamblea de Madrid. Hombre, había que tener una vista tremenda para poder adelantar en aquellos años que Casado iba a ser presidente del Partido Popular. Y todo así, esto hace que casado tenga que jugar el partido de tenis con una mano atada, la otra la tiene con la raqueta, afortunadamente. Y ya veremos cuanto tiempo lleva esto si presenta algún recurso, pero, vamos, varios meses que va a aprovechar el fuego amigo y el fuego enemigo. Porque el PP también podría escribir libros y libros de eso que se llama el fuego amigo del adversario, que, a veces, está dentro del partido, más que fuera.

Y bueno, y el Gobierno ha trasladado, acercado, a una cárcel del País Vasco a dos etarras que trataron de matar a Juan María Atutxa y a Carlos Iturgáiz. Son Olga Sanz Martín y Javier Moreno. Es verdad que se ajusta absolutamente a la ley, y no son los primeros que se trasladan a una cárcel del País Vasco. El alejamiento de presos fue un acierto, y acercarlos estratégicamente cuando han renunciado a la violencia y han pedido perdón, y han satisfecho las responsabilidades a las que estaban obligados es también una forma de estrategia. No conviene tampoco besarse demasiado los cabellos. Igual que la salida de Santi Potros. Santi Potros es un asesino deleznable, pero ha estado en prisión los años que la legislación dice que tenía que estar. Ahora si quieren discutimos la legislación, de hecho, ahí está la prisión permanente revisable que a algunos 'progres' les da algo cada vez que escuchan hablar de ello. Pero España es un país que tiene una legislación en la que un asesino de 40 personas, o de más personas, de 100 o de 200, le dejan libre a los 30 años. Pues es lo que tenemos, ahora está por las herriko tabernas tomando txikitos.