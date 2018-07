El grito de auxilio de un sacerdote nicaragüense: “¡No nos dejen morir!”

Este martes, la comunidad indígena de Monimbó, al sur de Masaya (Nicaragua), ha sido atacada por los paramilitares del presidente Ortega. El padre Augusto Gutiérrez es el párroco del barrio y la situación le obliga a estar escondido.



Gutiérrez ha explicado que “los paramilitares entraron al barrio, uno de los más grandes de la ciudad de Masaya. Han sido 4 horas de ataque con armamento militar pesado, detruyendo las iglesias. A algunos les han amenazado de muerte, pero hemos dado la cara porque es muy injusto lo que el gobierno está haciendo. Es un genocidio. No tiene otro nombre”.



ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA | Augusto Gutiérrez en 'La Tarde'



“Este barrio es de gente humilde, un barrio indígena de gente trabajadora. Desde hace tres meses el gobierno se ensañado contra la población en toda Nicaragua. El gobierno está matando...”, ha lamentado el sacerdote entre lágrimas.

Jorge Torres



“Tiene que haber una ayuda internacional que detenga esta masacre y se salve al pueblo porque esto no es guerra, la gente se defiende con lo que puede. Con piedras y artesanía de pólvora... Esto no puede ser, no pueden seguir gobernando. Estamos en una situación de completa emergencia”, ha resaltado Augusto Gutiérrez.



“Les agradezco mucho a ustedes desde la radio de España y a su gobierno, que no nos dejen morir. Intervengan por favor, hagan algo”, ha reclamado el sacerdote nicaragüense en 'La Tarde'.