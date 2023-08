Un acertante de Priemra Categoría obtiene un premio de 2,3 millones de euros.

En el sorteo del Bonoloto de hoy jueves hay un acertante de Primera Categoría (6 aciertos) cuyo boleto ha sido validado en la Administración de Loterías no 473 de MADRID, situada en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. C/ Arturo Soria, 126-128 L-46.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CUATRO boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías no 13 de CÁCERES, situada en el Centro Comercial Carrefour L-2, Ctra. Valencia de Alcántara, s/n; en la no 25 de CARTAGENA (Murcia), situada en el Centro Comercial Espacio Mediterráneo, Londres, s/n L-SAS Azul; en la no 3 de FUENLABRADA (Madrid), situada en Avda. de Europa, 9 y en el Despacho Receptor no 92.540 de ZARAGOZA, situado en Santa Engracia, 1.

Combinación ganadora: 6 38 28 9 13 15

Complementario: 47, reintegro: 1.

Escrutinio:

CATEGORÍA ACERTANTES PREMIO

1a (6) 1 2.322.818,79

2a (5 + Compl.) 4 39.487,83

3a (5) 122 647,34

4a (4) 6.267 18,90

5a (3) 106.407 4,00

Reintegro 540.799 0,50