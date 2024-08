El Gordo de la Primitiva: resultados del 11 de agosto de 2024

En el sorteo de El Gordo de la Primitiva del 11 de agosto de 2024, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números:

08 – 09 – 27 – 36 – 42 Número clave (reintegro): R(8)

Puedes consultar, además, toda la información oficial sobre este sorteo del Gordo de la Primitiva en la web de www.loteriasyapuestas.es.

¿Cómo se juega al Gordo de la Primitiva?

Este sorteo consiste en seleccionar cinco números del 1 al 54 de la 1ª matriz, y un número, conocido como clave o reintegro, del 0 al 9 de la 2ª matriz, para una apuesta sencilla.

Se pueden jugar múltiples apuestas en un mismo boleto, marcando de 6 hasta 11 casillas, para un total de entre 6 y 462 apuestas. Así, a mayor número de múltiples selecciones, mayor será el importe de la apuesta Por tanto, una misma apuesta no puede ganar más de un premio, aunque sí diferentes apuestas del mismo boleto.

¿De qué modo se realiza el reparto de premios del Gordo de la Primitiva?

En el Gordo de la Primitiva, se reparte el 55% del total de la recaudación y se distribuye de la siguiente manera:

1ª Categoría (5+1): acertando los 5 números de la combinación ganadora y el Reintegro.

2ª Categoría (5+0): acertando los cinco números de la combinación que resulte ganadora

3ª Categoría (4+1): acertando cuatro números de la combinación ganadora más el reintegro

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

4ª Categoría (4+0): acertando cuatro números de la combinación ganadora.

5ª Categoría (3+1): acertando tres números de la combinación ganadora más el reintegro.

6ª Categoría (3+0): acertando tres números de la combinación ganadora.

7ª Categoría (2+1): acertando dos números de la combinación ganadora más el reintegro.

8ª Categoría (0+1): en este caso, se devolvería el importe de la apuesta.

¿Cuántos tipos de apuestas existen en el Gordo de la Primitiva?

Hay dos tipos de apuestas.

1: La Simple. El máximo de apuestas por boleto es de seis, donde debes seleccionar cinco números de pronóstico y uno que consideres 'clave' por cada apuesta. Cada una tiene un valor de 1,50 euros, por lo que si rellenamos todas las apuestas del boleto el importe total sería de 9 euros.

2: La Múltiple: En este caso, el jugador puede seleccionar entre seis y once casillas del once al cincuenta y cuatro, y uno de los números clave o reintegro que van del uno al nueve. Así, el coste de la apuesta múltiple va desde los nueve euros hasta los 693 euros. Por tanto, cuantas más apuestas se realicen, más dinero te costará aunque más posibilidades tendrás de ganar el premio. Eso sí. Hay un matiz a tener en cuenta. Una misma apuesta no podrá ser agraciada con más de un premio, aunque sí con diferentes apuestas en el mismo boleto.

La historia del Gordo de la Primitiva

En el año 1993, nace “El gordo de la Primitiva”. Su primer sorteo, además, se celebró un 31 de octubre de ese año y partía con una apuesta mínima de 500 pesetas. Cuatro años más tarde, se decidió cambiar el formato del sorteo pues se cambió de un sorteo mensual a uno semanal. Junto a esta nueva versión se introdujo el concepto de botes acumulables de una forma automática y se redujo el importe del sorteo hasta las 250 pesetas, la mitad de lo que costaba en sus comienzos.

Corría el año 2001 cuando participar en el sorteo suponía un coste 1,50 euros, coincidiendo con la llegada de la nueva moneda. Así, los botes crecieron como anteriormente no se habían hecho, llegando a alcanzar premios de 17 millones de euros en 2003 y 2004. La última gran modificación del sorteo se encuentra en la imposición de una cifra mínima de bote, garantizando así un atractivo mayor con respecto al juego. Una historia de 29 años que siguen muchísimos españoles.

Los consejos más recurrentes para ganar El Gordo de la Primitiva

Nuestro país tiene mucha tradición de sorteos y apuestas. La ilusión es el principal motivo que impulsa a la ciudadanía a apostar. Por ello, aquí van algunas recomendaciones para que te acerques más a ese sueño.

–Juega siempre la misma combinación. Si sueles apostar semanalmente y tienes números favoritos, apuesta a esos. No los cambies.

–Apuesta múltiple: Incrementas las posibilidades de ganar con varias apuestas simples o la múltiple. Esto se traduce en que cuanto más inviertas, más probabilidades tienes.

–Juega con amigos: Si seleccionas esta opción, te ahorrarás dinero e incrementarás las posibilidades.

–Observa atentamente las estadísticas. En el caso de este sorteo, los 'Números de la suerte' son 3, 9, 11, 24 y 34. El 9 es el que más ha salido como 'Número clave'.

¿Cuáles son las probabilidades reales de ganar con respecto a otros sorteos?

1ª Categoría: 1 entre 31.625.100

2ª Categoría: 1 entre 3.513.900

3ª Categoría: 1 entre 129.082

4ª Categoría: 1 entre 14.342

5ª Categoría: 1 entre 2.689

6ª Categoría: 1 entre 299

7ª Categoría: 1 entre 172

8ª Categoría: 1 entre 19

Reintegro: 1 entre 10

¿Qué porcentaje se queda Hacienda del premio?

Como sucede con todos los sorteos, Hacienda se queda con un 20% del importe del premio si la cantidad ganada excede los 40.000 euros.

¿Dónde se puede cobrar El Gordo?

Para recibir el dinero hay dos modos de hacerlo, aunque todo depende de la cantidad obtenida. Los premios de menos de 2.000 euros son pagados en cualquier establecimiento de Loterías y Apuestas del Estado. Sin embargo, los premios que superen los 2.000 euros se podrán abonar en las Entidades Bancarias Autorizadas y Delegaciones Comerciales de Loterías y Apuestas del Estado de cada provincia.

También puedes acceder a toda la información sobre la Lotería en nuestra web.

También puedes acceder a toda la información sobre la Loterías en nuestra web.

Nota: RADIO POPULAR S.A. no se hace responsable de errores u omisiones relativos a los premios publicados y/o los resultados de los sorteos que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).