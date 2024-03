BonoLoto: resultados del 25 de marzo de 2024

El sorteo del Bonoloto es relativamente joven, pero gracias a sus millonarios premios se ha convertido en uno de los más populares. El poseedor del boleto con estos números ganará un gran premio.

Comprueba los números premiados en el sorteo de Bonoloto. El sorteo de ha sido celebrado el lunes 25 de marzo del 2024 y la combinaciónn ganadora de Bonoloto es:

Resultado Bonoloto lunes 25 de marzo del 2024

En el sorteo de BonoLoto del 25 de marzo de 2024, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números:

03 – 28 – 34 – 40 – 44 – 45 Complementario: C(26) Reintegro: R(7)

¿Cómo se juega a la Bonoloto?

La dinámica de este formato es muy sencilla. Consiste en elegir entre los números del 1 al 49 un determinado número de ellos con el único objetivo de acertar la combinación que resulte ganadora al final de día en el sorteo correspondiente. Eso sí, dependerá de si realizamos una apuesta por método sencillo (deberás elegir seis números por columna) o múltiple (podrás elegir de seis a once números). Al final del día, los números ganadores serán extraídos de un bombo, del que saldrán tan solo seis bolas de las 49 que hay en el mismo.

Para participar existen boletos diarios, boletos semanales o multisorteo, que puede servir para una o dos semanas. Para poder ganar estos premios será necesario que aciertes, al menos, tres números de tu apuesta según el tipo de modalidad que hayas elegido. Recuerda que en la Bonoloto también podrás ganar con el número complementario y el reintegro. Los premios y el reparto de los mismos dependerá del bote que genere cada una de las apuestas.

Categorías de premios de la Bonoloto

Como ya hemos venido contando, el reparto de los premios siempre dependerá del bote que se haya recaudado en cada apuesta. Podrás ganar algún tipo de premio en función del número de aciertos en cada boleto.

1ª categoría (6 aciertos). Tendrás que acertar un total de seis números del boleto correspondiente. El importe a dividir será del 45 por ciento del total y la cifra se dividirá entre todos los boletos que hayan acertado el número.

2ª categoría (5 aciertos + número complementario). Será necesario que aciertes un total de cinco números más el número complementario. Entre todos los acertantes de esta categoría, se repartirá el 24 por ciento del total entre los ganadores.

3ª categoría (5 aciertos). Al igual que en la categoría anterior, será necesario que aciertes un total de cinco números, aunque en esta ocasión no será necesario que aciertes también el número complementario. Se distribuye entre todos los ganadores de la categoría, el 12 por ciento del premio total.

4ª categoría (4 aciertos). Tendrás que acertar cuatro números. Se distribuirá el 19 por ciento del premio entre todos los boletos que acierten cuatro números de la Combinación Ganadora.

5ª categoría (3 aciertos). Para todas aquellas personas que hayan acertado tres números de la Combinación Ganadora, existe un premio fijo de 4 euros entre los ganadores.

6ª categoría (reintegro). Se trata del premio más bajo que puede haber en la Bonoloto. Para las personas que tan solo hayan conseguido acertar el reintegro, se les devolverá el importe de lo que hayan apostado.

¿Qué es el número complementario?

Se trata de un número que ofrece la oportunidad a todos los participantes de la Bonoloto de aumentar su premio máximo, por lo que podría considerarse un adicional. Se puede acceder a él tan solo en el caso de que consigas acertar exactamente cinco de los cinco números de la Combinación Ganadora. Es un premio que se ofrece de forma exclusiva para la 2ª categoría de los premios de la Bonoloto.

Historia de la Bonoloto

La Bonoloto es un juego que pertenece a Loterías y Apuestas del Estado. Nació en el año 1988 como una de las distintas modalidades de la Primitiva, la Quiniela y la Lotería Nacional.

Con la introducción de este nuevo formato, se pretendía que pudiera haber en el mercado un nuevo juego al que participar de forma más asidua a este tipo de juegos con un coste bastante inferior al de otras modalidades de Loterías y Apuestas. De hecho, han sido muchos los que se han atrevido a calificarla como la “hermana pequeña” de la Primitiva.

El primer sorteo de la Bonoloto se remonta al 28 de febrero del año 1988 con un premio por cada apuesta de 25 pesetas.

Los hitos de la historia de la Bonoloto

Han pasado casi 30 años desde la irrupción de la Bonoloto en España y han sido varios hitos en la historia que han marcado su desarrollo. El 9 de julio del año 1989 se repartió el mayor premió de la historia hasta entonces, cuando un único ganador se hizo con la friolera cifra de 604 millones de pesetas. Un equivalente a más 3.600.000 euros actuales. Un año después, a mediados de noviembre de 1990, se repartió en Iscar (Valladolid) un premio superior a los 100 millones de pesetas.

En el año 1991, tan solo dos años después de este premio, se reincorporó el reintegro que todavía hoy sigue en vigor, con el que se devolvía el precio de la apuesta. En el año 1993 se incrementaría el precio por apuesta en 50 pesetas, mientras que no sería hasta el año 200 cuando esto aumentaría otras 75 pesetas más.

Con la entrada del euro, ya en los años 2002 y 2003 se incrementó el precio por apuesta en 45 y 50 céntimos respectivamente.

El 15 de septiembre del año 2013 tendría lugar un nuevo hito histórico, cuando se repartió el segundo premio más importante de la historia de la Bonoloto: 4,750 millones de euros en la capital. No sería hasta el 23 de marzo del año 2015, cuando finalmente la Bonoloto paso a celebrarse durante seis días a la semana, de lunes a sábado, excluyendo así los domingos. No obstante, no sería hasta diciembre del año 2018 cuando se entregó el mayor premio jamás dado en la historia del sorteo: 7.692.920 euros.

Nota: COPE no se hace responsable de errores u omisiones relativos a los premios publicados y/o los resultados de los sorteos que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).