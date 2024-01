El televisivo Ángel Martín nos cuenta 'Lo que hay detrás del ruido'

A veces los problemas llegan sin avisar y cuando hablamos de salud mental pueden darle la vuelta realidad que conocemos.Este tipo de problemas no distingue entre famosos o anónimos, ni siquiera discrimina por edad. Nadie está libre, aunque lo que es valiente es afrontarlo y contarlo para ayudar a los demás con la experiencia propia. Eso es lo que hizo el televisivo Ángel Martín.

En 2021, el humorista sorprendía a todos revelando en su informativo matinal que en 2017 estuvo ingresado en un hospital psiquiátrico por un brote psicótico, y que había recogido esta experiencia en un libro, 'Por si las voces vuelven'.

Más de 500.000 lectores conocieron la dura realidad de Martín, pero las soluciones no llegan para siempre. Hay un proceso y es lo que ha querido contar en 'Detrás del ruido', un libro cargado de honestidad y emoción en el que Ángel Martín narra el proceso de reconstrucción personal que ha tenido que llevar a cabo desde que salió del psiquiátrico.

Algunos consejos

Escribe el libro por muchos motivos, pero además sabe que compartir las experiencias puede ayudar a muchas personas que pasan por algo similar. "No son iguales las situaciones, pero sí hay cosas comunes. Somos nuestro entorno y cuando nos sucede algo que nos parte en dos, intentamos mantener la vida igual que antes. Hay que cambiar cosas, personas, costumbres que hay que dejar para avanzar. Si te rodeas de mala gente, da igual lo que hagas. Saldrá mal".

Está muy bien, tranquilo...reconoce que siempre se piensa que nadie nos entiende en los problemas y no es verdad. Él no ha tenido que volver al hospital.

La culpa no sirve de nada

En muchos aspectos de la vida nos paraliza la culpa. Es losa y excusa. "Es muy común hasta que te das cuenta de que no sirve de nada. No deja de ser que las cosas no salieron como esperabas. Te culpas por no haber hecho las cosas diferentes y a lo mejor habría sido mucho peor".

Reconoce que si la culpa resolviera algo, lo mismo valdría la pena, pero no. Recomienda aprender la lección y seguir. Cada uno debe encontrar su fórmula, pero en su libro se desnuda contando su experiencia y la respuesta de los lectores ya le está demostrando que mucha gente se siente identificada.