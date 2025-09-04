Muere el conductor de un camión hormigonera tras colisionar con un pino en la RM-715, en Moratalla

Un trágico accidente de tráfico ha costado la vida este jueves al conductor de un camión hormigonera en el término municipal de Moratalla. El suceso ha tenido lugar en la carretera RM-715, que conecta Caravaca de la Cruz con Moratalla, a la altura del paraje conocido como El Barranquillo.

El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 de la Región de Murcia ha recibido el aviso a las 15:38 horas, alertando de que un vehículo pesado había colisionado frontalmente contra un pino, y que su conductor se encontraba gravemente herido. Según el aviso, el hombre presentaba heridas incompatibles con la vida.

De inmediato, hasta el lugar del accidente se han desplazado una ambulancia con personal sanitario de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, efectivos de la Guardia Civil y bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia.

A su llegada, los servicios de emergencia no han podido más que confirmar el fallecimiento del conductor, que había quedado atrapado en el vehículo.