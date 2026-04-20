Carnero desvela su plan para Valladolid: 4.000 viviendas nuevas y una batalla legal por la Zona de Bajas Emisiones

El Ayuntamiento de Valladolid ha presentado el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, calificado por el alcalde, Jesús Julio Carnero, como el más ambicioso que se recuerda. El proyecto contempla una inversión de 92 millones de euros y la construcción de 4.000 nuevas viviendas entre 2026 y 2030 para ampliar la oferta inmobiliaria y dar respuesta a uno de los "grandes problemas que afrontamos como sociedad".

Un plan de vivienda centrado en los jóvenes

El plan se articula sobre tres ejes: facilitar suelo para promotores públicos y privados, incrementar el parque de vivienda municipal de VIVA y mejorar la gestión. Carnero ha destacado que el objetivo es "facilitar que tengamos más viviendas en Valladolid, muy especialmente para nuestros jóvenes". Del total de 4.000 viviendas, la mitad serán de protección oficial. Además, se potenciará la colaboración con la Junta de Castilla y León, que ya participa en más de 600 viviendas colaborativas con fondos Next Generation.

Dar una respuesta a nuestros jóvenes, a los jóvenes que quieren quedarse en Valladolid" Jesús Julio Carnero Alcalde de Valladolid

El alcalde ha subrayado que la mayor preocupación del consistorio es "dar una respuesta a nuestros jóvenes, a los jóvenes que quieren quedarse en Valladolid, que necesitan de una vivienda que acabe siendo hogar". Para optar a estas viviendas, el proceso se gestionará a través de los sistemas del registro de demandantes de la Junta de Castilla y León, con especial atención a la vivienda colaborativa en alquiler.

La ZBE: entre el recurso y la nueva ordenanza

Respecto a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), anulada por el Tribunal Superior de Justicia por defectos formales, Carnero ha confirmado que el Ayuntamiento recurrirá la sentencia. De forma paralela, ya se trabaja en la elaboración de una nueva ordenanza para asegurar el cumplimiento de la ley y no perder fondos europeos. Mientras tanto, la normativa actual sigue vigente y aplicándose.

No podemos estar sin zona de bajas emisiones en una ciudad como Valladolid"

Aunque personalmente ha admitido que no le gusta la medida ("pienso que una ciudad como Valladolid podía prescindir perfectamente de ella"), ha recalcado la obligación de cumplir la ley. "No podemos estar sin zona de bajas emisiones en una ciudad como Valladolid, dado que tiene más de 50.000 habitantes", ha afirmado, asegurando que la nueva ordenanza estará lista antes de que se resuelva el recurso.

Soterramiento y otros proyectos clave

En cuanto al soterramiento, el alcalde ha defendido la postura del Ayuntamiento frente al Ministerio, que abandonó el convenio de integración de 2017. Carnero ha justificado el recurso interpuesto en la "defensa del interés de los vecinos" para no someter a la ciudad a un "trastorno inusitado" con las obras. También ha confirmado que la Fiscalía ha abierto diligencias contra él, asegurando que siempre ha actuado con "la más absoluta lealtad al interés general".

Carnero también ha repasado otros proyectos, como el futuro paso inferior de la rotonda de San Agustín, que costará 20 millones de euros cofinanciados al 50% con el Ministerio, y la remodelación de la estación de autobuses, que ejecuta la Junta y que podría estar finalizada a finales de este año. Asimismo, ha anunciado el inicio de la campaña de asfaltado con una inversión de casi 900.000 euros y la futura renovación del Camino Viejo de Simancas.

Calendario de asfaltado

La primera campaña de aglomerado de 2026 se desarrollará desde hoy día 20 de abril hasta el 24 de junio, y que cuenta con un presupuesto de 880.000 euros. Comenzará con la realización de trabajos previos.

El 11 de mayo comenzarán las labores de fresado, y una semana después, la extensión del aglomerado. El 4 de mayo se inicia el sellado de fisuras, y el 15 de junio comienza el extendido de slourry.

Calendario de la campaña de aglomerado en Valladolid

Desde los distintos servicios municipales se ruega que disculpen las molestias tanto peatones como los conductores afectados.