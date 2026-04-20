Una pareja de Asturias ofrecerá cecina de León a los invitados de su boda tras ganar un concurso nacional: 150 kilos de producto

Una pareja asturiana, Sara y Pedro, que celebrará su boda en Candás, ha sido una de las 16 parejas de novios afortunadas en el concurso gastronómico organizado por el Consejo Regulador de la IGP ‘Cecina de León’. Gracias a este premio, los novios y sus invitados podrán disfrutar de este producto certificado durante el cóctel de su enlace, que se celebrará el 9 de mayo de 2026.

En total, el concurso ha recibido cerca de 80 solicitudes de toda España. Los más de 3.000 invitados a las bodas de las parejas ganadoras degustarán más de 150 kilos de producto bajo el marchamo de calidad de ‘Cecina de León’. Todas las parejas disfrutarán de una pieza entera y del servicio profesional de corte en vivo.

Un premio muy repartido

El sorteo, realizado ante notario, ha repartido la suerte por ocho comunidades autónomas. Además de Asturias y la propia provincia de León, la ‘Cecina de León’ viajará a bodas en Valencia, Aragón, Andalucía, País Vasco, Madrid y Galicia. El objetivo es convertir el producto estrella de la gastronomía leonesa en protagonista de los enlaces nupciales.

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La organización ha dividido a los ganadores en dos grupos. Ocho parejas se casan en los meses de mayo y junio, como es el caso de la pareja asturiana, y las otras ocho lo harán en septiembre y octubre. Entre los afortunados hay enlaces en lugares como Bilbao, Granada, Huesca o Pontevedra.

Un producto que ilusiona

Desde el Consejo Regulador, la directora técnica, Raquel Factor, ha explicado la buena acogida de la iniciativa. "La gente estaba ilusionada y nos encanta porque quiere decir que nuestro producto llega a otras zonas de España, que interesa", ha señalado.

Queremos que, poco a poco, haya un servicio de corte de Cecina de León IGP en las bodas o eventos, igual que lo hay de jamón" Raquel Factor Directora técnica de la IGP Cecina de León

Factor también ha destacado el objetivo de normalizar la presencia de este producto en grandes eventos. "Poco a poco, queremos que haya un servicio de corte de Cecina de León IGP en las bodas o eventos, igual que lo hay de jamón", ha concluido.