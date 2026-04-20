Veinte días sin Sur: la incansable lucha de una familia por encontrar a su husky perdido
Se le vio por última vez el 1 de abril entre Fernán Caballero y Malagón y sus dueños creen que alguien lo ha recogido pensando que estaba abandonado
Ciudad Real
La búsqueda de Sur, un husky siberiano de 7 años, continúa sin descanso desde que desapareció el pasado 1 de abril en la zona entre Fernán Caballero y Malagón, en Ciudad Real.
Su familia, que ha organizado un impresionante dispositivo de búsqueda, mantiene la esperanza y cree que alguien lo puede tener retenido, posiblemente con buenas intenciones.
Sur es un perro blanco y negro, de 28 kilos, con unos característicos ojos azules.
En el momento de su desaparición llevaba correa, identificación y tiene el correspondiente microchip.
"Es un perro muy vistoso, se ve bastante bien, es grande, fuerte, está en un momento vital ideal y es muy buen perro", explica en COPE Patricia Campos, su dueña.
Por estas razones, su familia cree que "alguien haya podido encontrarlo o bien se haya metido en su casa y pueda estar ahí".
Un amplio dispositivo de búsqueda
La familia ha puesto en marcha un despliegue sin precedentes para localizarlo, utilizando drones, cámaras térmicas, parapentes y paramotores.
Patricia explica que han descartado una posible muerte tras una intensa búsqueda, incluso en el canal de alimentación cercano, que era su principal temor. "Una vez pasados los días en las que un cuerpo puede flotar, que ha sido muy desagradable buscarlo de esa manera, el perro ahí no estaba", confirma.
La zona donde se perdió es un lugar que el animal conocía perfectamente y por donde había paseado suelto en otras ocasiones, volviendo siempre a casa.
"Era una zona muy segura, no hay pozos, no hay alambradas, no hay nada", detalla Patricia, reforzando la hipótesis de que no sufrió un accidente.
La historia de Sur: de abandonado a miembro de la familia
Curiosamente, el propio Sur llegó a la vida de Patricia de una forma parecida.
El perro apareció en su casa en malas condiciones, muy delgado y con garrapatas. Tras comprobar que no tenía microchip, iniciaron una búsqueda de su posible dueño durante dos meses a través de protectoras, Policía Local y Guardia Civil, pero "nadie lo buscó", por lo que lo identificaron como "un perro realmente abandonado" y lo adoptaron.
Si alguien lo tiene, con que nos llame y nos diga que lo acaban de encontrar, no va a haber ninguna represalia"
dueña de Sur, un husky perdido desde hace 20 días
Ahora, la situación es muy diferente, ya que Sur "a día de hoy tiene familia, lo estamos buscando sin parar".
Por ello, su dueña hace un llamamiento a la colaboración ciudadana. "No solo estamos buscando un perro, para nosotros es nuestro perro, es un miembro de la familia, es alguien muy especial".
Pide que si alguien lo tiene, se ponga en contacto con ellos sin temor: "Que nos llame y nos diga que lo acaban de encontrar, no va a haber ninguna represalia, simplemente va a hacernos muy felices a todos otra vez".
Si tienes alguna información que pueda llevar a encontrar a Sur, puedes ponerte en contacto con Patricia o con su pareja en los teléfonos 657 526 449 o 652 232 553.
