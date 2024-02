¿Conoces los peligros que entraña no tener un sueño reparador?

Si cada vez le damos más importancia a nuestra alimentación, a la hidratación y hasta al ejercicio físico, debemos incluir en las prioridades de nuestra salud el sueño. Dormir no siempre es sinónimo de descansar y que el sueño sea reparador es fundamental para nuestro día a día, pero también para evitar enfermedades de mayor importancia.

La somnolencia que nos provoca el no haber dormido bien no solo va a afectar en nuestro humor y en nuestra directa relación con los que nos rodean, sino que puede entrañar peligros para nuestra salud si no ponemos remedio.

Nohemí Rodríguez es médico especialista en neurofisología clínica y es la responsable de la unidad del sueño en el hospital Ribera de Caravaca. Nos da algunas claves de cómo atajar el problema antes de que sea mayor.

Consecuencias de no dormir

Las unidades del sueño cuentan con múltiples especialistas para detectar y diagnosticar cuanto antes la alteración que sufre el paciente. Pero es importante conocer las alertas que nos deben llevar a la consulta médica. Hay signos que surgen durante la propia noche; ronquidos, sueño agitado, pausas respiratorias o necesidad de orinar frecuentemente.

Otras alertas aparecen de día; somnolencia excesiva, cansancio, cefalea, falta de atención y la conocida irritabilidad.

Una vez reconocidos los síntomas hay que ponerse en manos de los profesionales, porque fuera de la incomodidad que provoca en nuestra jornada, hay posibilidad de que sean solo el origen de una enfermedad. Puede derivar en trastornos respiratorios y apnea del sueño, en narcolepsia, sonambulismo, terrores nocturnos, así como bruxismo o el síndrome de las piernas inquietas.

Los estudios del sueño detectarán el problema y evitarán males mayores porque podemos tener accidentes de tráfico, mayor riesgo de hipertensión, obesidad y ser más propensos al infarto.