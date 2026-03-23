Bendita Semana Santa en la Región de Murcia: mucho más que procesiones

Imagina unas vacaciones donde la mañana empieza en la playa, la tarde huele a azahar y la noche se llena de faroles y emoción. Donde el desayuno es un pastel de carne recién hecho y la copa de la noche es un vino D.O. Jumilla bajo las estrellas.

Eso es nuestra Bendita Santa Semana: pasión y tradición, sí, pero también playa, mar, sol, gastronomía, naturaleza y el mejor clima de España.

La Región de Murcia es la única comunidad con seis fiestas de Semana Santa declaradas de Interés Turístico Internacional. Pero es mucho más que procesiones. Es una escapada completa que puedes diseñar sin salir de la web del Instituto de Turismo.

¿Qué tipo de Bendita Santa Semana va contigo?

El litoral y las grandes ciudades de la Región de Murcia ofrecen la combinación perfecta para unas vacaciones de Semana Santa con todo: playas mediterráneas por la mañana, patrimonio milenario por la tarde, terrazas con tapas al atardecer y procesiones que te dejarán sin palabras al caer la noche.

Tres destinos donde el mar, la historia y la vida en la calle se funden en una escapada irresistible.

Turismo Región de Murcia Vistas de Cabo de Palos en Cartagena

Cartagena: donde el Mediterráneo se viste de Semana Santa

Cartagena es el destino ideal para quienes buscan unas vacaciones que lo tengan todo. Por la mañana, playas vírgenes como Calblanque o calas escondidas en Cabo de Palos. A mediodía, un caldero frente al mar o un asiático en una terraza del puerto. Y por la noche, procesiones solemnes que recorren el casco histórico entre faroles, silencio y emoción.

Pasea por el puerto al atardecer, visita el Teatro Romano, descubre más de 3.000 años de historia y déjate sorprender por la rivalidad entre marrajos y californios, que acoge la primera procesión del año en toda España.

Tu plan perfecto en Cartagena:

Mañana : Playa en Cala Cortina o Calblanque

Mediodía: Caldero en Cabo de Palos o asiático cartagenero

Tarde: Teatro Romano y paseo por el puerto

Noche: Procesión nocturna entre el puerto y la ciudad antigua

Bendita gastronomía - Todo el sabor del mar: Asiático cartagenero, caldero, pescados y salazones, dulces de Cuaresma.

Turismo Región de Murcia Encuentro del Jueves Santo Cartagena

Murcia: Salzillo, tapas y terrazas con aroma de azahar

Las ciudades históricas de la Región de Murcia ofrecen la combinación perfecta para una escapada de Semana Santa con todo: patrimonio monumental por la mañana, cultura y museos por la tarde, terrazas y tapeo al atardecer y desfiles que convierten la calle en escenario cuando cae la noche.

Dos destinos donde la historia, la emoción y el ambiente urbano se funden en una experiencia única.

Turismo Región de Murcia Una marinera en el centro de Murcia

Murcia es la escapada urbana perfecta en Semana Santa. Una ciudad luminosa, cálida, con una de las mejores escenas gastronómicas del sureste español y un patrimonio barroco que culmina en los pasos de Salzillo, referente del arte español.

Disfruta de un desayuno tradicional tras la procesión matinal del Viernes Santo, piérdete por las tapas del centro, descubre la Catedral barroca, pasea por el río Segura al atardecer y vive el tardeo murciano en la Plaza de las Flores. Una ciudad que se vive en la calle, con sol y buen clima garantizados.

Tu plan perfecto en Murcia:

Mañana: Procesión de los Salzillos (Viernes Santo) + desayuno tradicional

Mediodía: Museo Salzillo y Catedral de Murcia

Tarde: Ruta de tapas y tardeo en la Plaza de las Flores

Atardecer: Paseo por el río Segura y la huerta

Bendita gastronomía - Huerta y dulces tradicionales: Pastel de carne murciano, paparajotes, marineras, monas con chocolate.

Turismo Región de Murcia Medias del nazareno en el Viernes Santo

Lorca: bordados de seda y oro, castillo medieval y tardeo con historia

Turismo Región de Murcia La Virgen de los Dolores. Paso Azul de Lorca

Lorca es una escapada para los sentidos donde la historia se vive en cada esquina. Su Semana Santa es un espectáculo único en el mundo: desfiles con más de 3.000 figurantes, caballos y bordados en seda y oro de valor incalculable. Pero la experiencia va mucho más allá.

Sube al Castillo de Lorca iluminado al atardecer, visita los museos del Paso Blanco y Paso Azul, recorre un casco histórico renacentista, barroco y decimonónico, y siéntate en una terraza del centro a disfrutar de un guiso de trigo y un vino D.O. Bullas. Lorca es historia, espectáculo y tardeo con mayúsculas.

Tu plan perfecto en Lorca:

Mañana: Castillo de Lorca y vistas panorámicas

Mediodía: Museos de bordados del Paso Blanco y Paso Azul

Tarde: Tardeo con tapas y vino D.O. Bullas en el casco histórico

Noche: Desfiles bíblico-pasionales de Blancos y Azules

Bendita gastronomía - Cocina de interior y tradición: Guiso de trigo, torrijas tradicionales, habas con bonito, vino D.O. Bullas.

Turismo Región de Murcia El Paso Blanco de Lorca

Enoturismo, viñedos y tradición: Jumilla

Jumilla: viñedos, bodegas centenarias y brindis de Resurrección. Si buscas una escapada diferente en Semana Santa, Jumilla es tu destino. En el corazón del interior murciano, esta tierra de viñedos combina procesiones con carácter propio, enoturismo de primera y paisajes que invitan a desconectar.

Visita bodegas con siglos de historia, pasea entre viñas al atardecer, sube al castillo para contemplar las vistas de toda la comarca, y brinda el Domingo de Resurrección con un vino D.O. Jumilla mientras llueven caramelos desde los balcones. Es la única procesión donde se brinda con vino en toda la Región de Murcia.

Tu plan perfecto en Jumilla:

Mañana: Visita a bodegas y viñedos D.O. Jumilla

Mediodía: Castillo de Jumilla y casco antiguo

Tarde: Paseo al atardecer entre viñas

Domingo: Brindis de Resurrección con D.O. Jumilla

Bendita gastronomía - Sabores de interior: Gachamigas, empanadas tradicionales, vinos D.O. Jumilla (Monastrell).

Turismo Región de Murcia La Aparición de Jesús Resucitado a María Magdalena (Cofradía Santo Costado) en Jumilla

Interior con alma: Cieza y Mula

Cieza: floración rosa, Cañón de Almadenes y teatro al aire libre. Cieza en Semana Santa es dos espectáculos en uno. Por un lado, una de las celebraciones más teatrales y participativas de España, donde las calles se convierten en escenario y tú formas parte del relato. Por otro, la floración del melocotonero, un fenómeno natural que tiñe de rosa miles de hectáreas del Valle del Segura justo en estas fechas.

Combina la emoción del Prendimiento callejero con rutas por el Cañón de Almadenes, arte rupestre Patrimonio de la Humanidad y la dulce gastronomía local. Naturaleza, cultura y tradición bajo el sol primaveral.

Tu plan perfecto en Cieza:

Mañana: Ruta por la floración del melocotonero

Mediodía: Cañón de Almadenes y arte rupestre UNESCO

Tarde: Tortas de pan dormido y dulces de Cuaresma

Noche: El Prendimiento (representación callejera)

Bendita gastronomía - Dulce tradición: Tortas de pan dormido, dulces típicos de Cuaresma.

Turismo Región de Murcia Cristo de la Sangre de la Semana Santa de Cieza

Mula: tambores UNESCO, Sierra Espuña y escapada rural con carácter

Mula es la escapada rural más intensa de la Semana Santa murciana. Una experiencia que combina la fuerza telúrica de la Noche de los Tambores, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con la paz del interior: el Castillo de los Vélez al atardecer, senderismo en Sierra Espuña y la cocina de montaña de la zona.

Por la mañana, naturaleza y aire puro. Por la tarde, un casco antiguo con encanto y calles llenas de historia. Y el Martes Santo por la noche, una experiencia que vibra en el pecho: miles de tambores sonando sin descanso. No solo se oye: se siente.

Tu plan perfecto en Mula:

Mañana: Senderismo en Sierra Espuña

Tarde: Castillo de los Vélez al atardecer y casco antiguo

Cena: Cocina de montaña y vinos D.O. Bullas

Noche (Martes Santo): Noche de los Tambores

Bendita gastronomía - Cocina de montaña: Platos tradicionales de la zona, vinos D.O. Bullas.

Turismo Región de Murcia Noche de los Tambores

Y hay mucho más: 16 Fiestas de Semana Santa para descubrir

Además de las seis fiestas declaradas de Interés Turístico Internacional, la Región de Murcia cuenta con otras diez Fiestas de Semana Santa declaradas de Interés Turístico Nacional y Regional que completan una oferta única en España.

Pueblos con encanto, procesiones íntimas, gastronomía local y rincones por descubrir que convierten esta Bendita Fiesta de Santa Semana en un viaje sin igual.

En total, 16 celebraciones declaradas en una sola región. Ningún otro lugar de España ofrece tanta variedad y riqueza en Fiestas de Semana Santa.

Bendita Santa Semana: de pasión, sol y descanso

Playa por la mañana. Tapas al mediodía. Castillos al atardecer. Viñedos a última hora. Procesiones al anochecer. Tambores que vibran en el pecho. Melocotoneros en flor. Bordados de seda y oro. Pasos de Salzillo bajo el azahar.

Costa, historia y tardeo. Interior con alma. Seis ciudades, seis formas de vivirla. Esto es nuestra Bendita Santa Semana. No es solo Semana Santa. Es la mejor semana del año.

Bendita gastronomía, bendito mar, bendita paz.