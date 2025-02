Vive en Murcia y tiene un grave problema con la temperatura que hay en la ciudad en febrero: "No puedo"

Adaptarse al clima de un lugar no siempre es tarea fácil, y lo sabe bien Edurne, una joven que vive en Murcia y está luchando con un febrero que parece más propio de junio. En su relato, compartido en un video de TikTok que ha ganado gran popularidad, Edurne describe cómo el clima de la ciudad, a pesar de estar en pleno invierno, no le deja adaptarse a las temperaturas que experimenta.

El calor fuera de lugar y la sensación de que el invierno no existe es el foco de su frustración. "Estamos en febrero y aquí en Murcia es como si fuera literalmente mayo, incluso junio", cuenta, sin poder disimular su asombro por lo que está viviendo. Y es que, según relata Edurne, al salir de su instituto, la temperatura es tan elevada que no duda en poner un ejemplo tan visual como el de un "patín" (suéter o abrigo) que, en teoría, debería ser perfecto para el frío, pero que, en su caso, la deja completamente "calorada". El contraste es tan evidente que la joven se pregunta cómo es posible que, a pesar de estar en la tarde y siendo aún febrero, se encuentre tan acalorada.

El relato de Edurne nos lleva a cuestionarnos, ¿cómo es posible que, a pesar de estar en pleno invierno, las temperaturas en Murcia superen las expectativas y dejen de lado la frescura que uno esperaría en esta época del año? Según su testimonio, lo que más le sorprende es la sensación térmica tan inusual para un mes de febrero, en el que, como bien dice, "aún no hemos terminado ni el invierno". Pero lo cierto es que, por más que lo intente, la ciudad parece ofrecerle un clima tan cálido que no puede evitar sentirse abrumada por las altas temperaturas.

Alamy Stock Photo Catedral de Murcia y la Plaza del Cardenal Belluga en Murcia

Y aunque a algunos les encanta disfrutar de este clima tan cálido, como Edurne misma lo reconoce, para aquellos que odian el calor, la situación no es tan positiva. "El clima de Murcia me encanta, pero el calor... es que el invierno no lo soporto", admite Edurne. Para ella, lo peor es la sensación de frío extremo cuando el invierno aparece, esas "manos super frías, super congeladas" que hacen que no pueda ni moverlas, y la nariz igualmente congelada que parece provenir de un clima completamente opuesto al que ella está viviendo.

Tiene un grave problema con la temperatura

Es evidente que la joven no es la única que se enfrenta a estos cambios de temperatura tan extremos. Muchas personas que residen en Murcia comparten esta sensación de no poder adaptarse fácilmente a la variabilidad del clima, que pasa de ser extremadamente frío a repentinamente cálido. En un lugar como Murcia, donde las temperaturas pueden llegar a ser realmente altas incluso durante el invierno, la adaptación se vuelve un reto constante.

Al final, el clima de la ciudad tiene un impacto directo sobre cómo las personas experimentan el día a día. Y, tal como expone Edurne en su relato, no es sencillo encontrar ese equilibrio entre el frío y el calor que todos buscamos. Si bien la región es conocida por sus inviernos suaves y sus veranos abrasadores, el fenómeno que está viviendo Edurne es solo uno de los muchos ejemplos de cómo el cambio climático está afectando nuestras ciudades de maneras impredecibles.

Lo cierto es que, mientras algunos disfrutan de las temperaturas más cálidas, como la propia Edurne, otros luchan con los altibajos del clima. Para quienes están acostumbrados a las estaciones más marcadas, como el invierno que llega con frío y el verano con calor, las altas temperaturas de febrero en Murcia pueden resultar difíciles de soportar. "No puedo", sentencia Edurne, un claro reflejo de cómo el clima puede afectar nuestro bienestar y nuestra relación con el entorno que habitamos.

Alamy Stock Photo Plaza de Las Flores, Murcia, Región de Murcia

En definitiva, vivir en Murcia en invierno está dejando de ser lo que muchos esperaban, y el clima se convierte en un tema recurrente entre quienes tienen que lidiar con los extremos térmicos. Tal vez este fenómeno nos ayude a reflexionar sobre el impacto del cambio climático en nuestras ciudades, y cómo, en el futuro, la adaptación a un entorno tan cambiante podría ser aún más desafiante.