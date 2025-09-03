Cierran una piscina comunitaria en Murcia por lo que le ocurre al socorrista mientras trabajaba y al cerrar: por culpa de los vecinos

Los termómetros de las ciudades sobrepasan los 30 grados (y a veces es hasta el mejor de los casos), apenas se puede salir a la calle sin que te dé un golpe de calor y tienes más sed que nunca. Son, sin duda, algunos de los síntomas que deja en nosotros el calor.

Si podemos, ponemos en marcha nuestros trucos para evitar el inmenso calor y refrescarnos. Así pues, si podemos acercarnos a un lugar de playa, lo agradecemos. Sin embargo, si tenemos que quedarnos en nuestra ciudad, es posible que lo que hagamos sea ir a un bar para tomar un refrigerio o, en el mejor de los casos, ir a una piscina.

Eso sí, en las grandes ciudades es difícil tener una piscina de vecinos si vives en el centro, y tienes que encontrar a alguien que la tenga en su edificio y puedas aprovecharla un poco. Las cosas como son, no siempre hay buen rollo en ellas.

Y si no, que se lo digan a estos vecinos de la Manga del Mar Menor, a los que han cerrado la piscina de su comunidad por un problema que tuvieron con el socorrista. Tanto, que la empresa encargada de su contratación, ha tenido que tomar medidas en el asunto.

Cerrada la piscina y por culpa de los vecinos

La cuenta de X, antiguo Twitter, @LiosDeVecinos se dedica a recopilar anécdotas acerca de lo que ocurre en las comunidades de vecinos de toda España y, algunas, son desternillantes.

Esta, sin embargo, deja con cierta desazón, porque no se puede comprender que algo así pueda ocurrir en una comunidad de vecinos civilizada. Todo ocurría cuando una empresa externa contrataba un socorrista para un edificio de la Manga del Mar Menor.

El contratado pasaba su horario de jornada laboral en esta piscina, pero no esperaba que, por culpa de los vecinos, su contrato acabara y tuvieran que cerrar la piscina. Esta empresa era la encargada de comunicarlo a los vecinos, y lo hacía a través de una nota informativa en la misma piscina.

“Han insultado, increpado, amenazado, escupido e intimidado al personal de socorrismo de la piscina, esperándolo a la salida del cierre haciendo intento de atropello con los patinetes y persistiendo en en las acciones anteriores” empezaban contando.

“La empresa ha rescindido el contrato con la comunidad para no vulnerar la seguridad de sus empleados” acababan diciendo, explicando por qué habían decidido cerrar la piscina hasta nuevo aviso.

Eran muchos los usuarios de las redes sociales que preguntaban de qué piscina se trataba y quiénes estaban detrás de las amenazas y vejaciones al personal.

Las reseñas en un bar de Valencia que dejan en shock

Ponte en situación: ahora que es verano y necesitas de un lugar refrescante, vas a una terraza para tomarte un refrigerio. Hasta ahí todo normal, si no fuera porque, cuando estás cenando, te encuentras con un pequeño ejército de cucarachas.

Por supuesto, una reacción natural sería salir del bar y reclamar. Pues esto es lo que hizo un cliente en un bar de Valencia y, por lo visto, decidió quejarse también a través de las reseñas de Google.

Así, puso en la pestaña del bar en cuestión una nota que ahora recoge la cuenta de X, antiguo Twitter, @SoyCamarero . “El peor bar de toda mi vida. Hay cucarachas y me encontré un pelo en la comida. Dejé todo, es de mala calidad y carísimo” decía.

Lo que no esperaba era que el dueño le respondiese y revelase su verdadera cara que, sin embargo, distaba mucho de la versión que había dado. “Las cucarachas las verías, imagino, después de estar cenando y seguir tomando varias cervezas hasta las 12:15 de la noche” empezaba diciendo.

“Os ha faltado poner cuando le insultasteis a la señora de la mesa de al lado porque os pidió por favor que bajarais la voz. Te ha faltado mencionar las faltas de respeto a nuestras dos camareras y a nuestro camarero” decía.