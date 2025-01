Una camarera murciana desvela lo que le pagan por trabajar en Nochevieja y se le echan encima: "Y vosotros pagando por garrafón"

Elena, una joven camarera de Murcia, ha desvelado en un vídeo de TikTok la dura realidad de trabajar en Nochevieja, una de las noches más esperadas del año. Lo que podría haber sido un simple testimonio personal sobre cómo le va en una de las fechas más ajetreadas en la hostelería, ha acabado convirtiéndose en un campo de batalla de opiniones, polémicas y comentarios divididos.

En el video, que se ha viralizado rápidamente, Elena explica con tono relajado y desenvuelto que su trabajo en Nochevieja no solo le permite ganar un buen dinero, sino que además le ahorra la frustración de las interminables fiestas y el "FOMO" (Fear of Missing Out) que muchos experimentan cuando no están en la fiesta de la temporada.

"19 euros la hora mientras tú has pagado 50 por garrafón", dice con una sonrisa irónica mientras señala la cámara. En ese momento, la joven murciana parece regodearse en su decisión de trabajar y no perder el tiempo (ni el dinero) en celebraciones que, a su juicio, no valen tanto la pena. La actitud de Elena, firme y desinhibida, ha generado tanto simpatía como una oleada de críticas, con miles de usuarios compartiendo su punto de vista.

Nochevieja

La cifra que menciona, 19 euros por hora, ha sido un punto de controversia. Mientras algunos defienden que no es una mala tarifa, sobre todo comparado con lo que muchos cobrarían en un día normal, otros no tardaron en lanzar comentarios más duros. “Corazón, a mí de camarera en Nochevieja me pagaban 42 euros la hora. 19 es poquísimo”, comentaba un usuario en el hilo. La diferencia entre los sueldos en distintos locales y la percepción de lo que realmente debería pagarse en un día tan especial como Nochevieja es uno de los ejes de la discusión.

Lo que le pagan por trabajar en Nochevieja

Otro comentario que ha generado revuelo dice: "Prefiero pagar 50 euros por una y garrafón a que me paguen esa ruina en Nochevieja". Este tipo de opiniones refleja la frustración de muchos que ven en las tarifas de los bares y clubs de la noche una oportunidad de negocio, mientras que los trabajadores de la hostelería, como Elena, siguen luchando por un salario que muchos consideran insuficiente.

Pero la polémica no termina ahí. Otros usuarios, al ver el desdén de Elena hacia las fiestas de Nochevieja, han decidido compartir sus propias experiencias. "Cómo se nota que es España. A mí, por el 4 de julio en EEUU, me pagaron 45€/hora más las propinas. Es un día especial para los americanos, y pocos querían trabajar ese día", escribía un tiktoker, comparando la situación laboral entre ambos países.

De hecho, no pocos han señalado lo "poco" que parece ser el pago por el esfuerzo en Nochevieja, considerando que se trata de una de las fechas con mayor demanda de trabajo. “De hecho es muy poco, y presumir de ello dice mucho de ti”, aseguraba otro internauta, apuntando a que, si bien Elena no tiene culpa de lo que le pagan, su actitud ante el tema no termina de agradar a muchos.

Ambiente en la fiesta de Nochevieja.

Pero quizás uno de los comentarios más sensatos y equilibrados es el que subraya la necesidad y la ética de trabajo. “El hate que le está cayendo por cobrar lo que le pagan? No tiene la culpa de que le paguen poco en fiestas. Tiene la necesidad de trabajar y lo hace, como todos”, argumentaba un usuario, dándole un giro a la conversación y recordando que la mayoría de los trabajadores de la hostelería, por muy mal que les paguen, lo hacen porque es lo que necesitan.

Se le echan encima

A través de esta publicación, Elena no solo ha revelado las condiciones laborales de muchos camareros y trabajadores de la hostelería en fechas tan señaladas, sino que también ha abierto un debate sobre el valor de la labor que desempeñan estos profesionales, que muchas veces es invisible para la mayoría. En un país en el que el servicio de bares y restaurantes se da por hecho, es necesario recordar que no todo lo que brilla es oro. Mientras unos pagan grandes sumas de dinero para disfrutar de la fiesta, otros lo hacen para ganarse la vida, aunque sea con salarios bajos.

La conclusión parece clara: el precio de la Nochevieja no solo se mide en euros, sino también en sacrificios personales, y, como bien ha demostrado Elena, a veces la mejor decisión es quedarse en casa con un buen sueldo, aunque sea a costa de no disfrutar de la fiesta.