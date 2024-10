Una camarera de Benidorm se cae mientras limpia el baño y alucina con la reacción de su jefa: "Me empezó a..."

El trabajo de camarero es uno de los más demandados de España. Y es que la dificultad para encontrar personal es un hándicap que afecta a un sector que sufre algunos “problemas estructurales” como una población cada vez más envejecida, según ha explicado el portavoz de la patronal de Hostelería en España, Emilio Gallego quien apunta por otro lado a la necesidad de formar a los empleados.

Una situación que se complica en fechas de especial ajetreo como el verano o las temporadas altas.

No hay que olvidar que la hostelería representa casi un 7 % de la economía española, con una media de 1,8 millones de empleados y 300.000 empresas, muchas de ellas familiares.

POR UN ACCIDENTE LABORAL

La situación laboral de muchos de estos trabajadores de la restauración también influye en la falta de empleados.

Recientemente veíamos en Instagram la denuncia de una camarera @gelivillarm a la que según su relato, su jefa la habría despedido "sin remordimientos" tras sufrir "un accidente laboral" en el local donde trabajaba.

"No les ha importado nada, les da completamente igual y se intentan cubrir las espaldas diciendo que el local está a nombre de su madre", denunciaba en su cuenta de TikTok

Según la narración de esta trabajadora, nada más llegar a su trabajo se puso como cualquier otro día "a fregar el local, porque se encontraba sucio del día anterior". Fue entonces cuando se encontraba recogiendo la humedad que había debajo de la papelera de metal de baño cuando se cayó debido al "agua que cae del grifo cuando la gente se lava las manos".

"Fue todo muy rápido, puse la mano por no caerme de cara y me di con la papelera de metal. Se me empezaron a hinchar estas venitas, me dolía un montón", explica sobre el momento de la caída "vio" su jefa. Tras lo sucedido decidió coger un taxi y acudir al hospital.

Alamy Stock Photo Bar

"cómo me haces esto, yo qué te he dado una oportunidad"

Tras la caía su jefa "empezó a enviarle mensajes" en los que según ella le cuestionaba "cómo me haces esto, yo qué te he dado una oportunidad". "Me dijo que estaba despedida y que no volviera nunca más por ahí".

En el hospital "flipó" con esta reacción. "Me estás despidiendo porque me he caído en tu trabajo, no tiene ningún sentido. En el momento que me pasó ni siquiera me ayudó a levantarme, ni me preguntó cómo estás".

Al día siguiente, "me dijo que había hablado con su abogada y que me iba a despedir. Le respondí que eso era ilegal. "Me vas a despedir porque me he caído, no entiendo, que poca empatía".

Alamy Stock Photo Restaurante

en números rojos

Encima, añade en su relato, "tiene las narices de decirme que está en números rojos, entonces ¿cómo pretendes pagarme?. Y si es así, por qué contratas a gente. No sé sus cuentas, pero ese local funciona perfectamente, está ubicado en la Cala de Finestrat en Benidorm y funciona muy bien (...) no encuentro una explicación lógica".

"Le da completamente igual, le he dicho en mil ocasiones que es ilegal, que lo voy a denunciar, que cómo me está haciendo esto, y no le importa", lamenta en la grabación que acumula ya más de 1.500 comentarios.

Luego, señala "me dice que no tiene comida para comer" y que entonces "cómo puede tener dinero para seguir contratando trabajadores". Un comentario que aumenta la sorpresa de esta camarera que sigue sin comprender "cómo tiene la cara de decirme esto cuando estoy viendo, lo que factura al día".

Mientras se resuelve este conflicto, la mutua, señala "me ha dicho que no me preocupe, que aún así ellos me van a seguir mirando todo".

En el vídeo @gelivillarm termina con una reflexión sobre el mercado laboral. "Luego dicen que los jóvenes no quieren trabajar, que no hay camareros, no sé, si nos tratan así".