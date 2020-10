Salud Pública recomienda espaciar la celebración del Día de Todos los Santos

La Dirección General de Salud Pública ha diseñado una guía dirigida a todos los ayuntamientos de la Región de Murcia con recomendaciones sanitarias para el Día de Todos los Santos, que incluye espaciar entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre la celebración de esta festividad.

En un comunicado, el Gobierno regional ha señalado que el objetivo de estas recomendaciones son garantizar una celebración segura y reducir el número de personas que pudieran coincidir al mismo tiempo en un mismo lugar, como los cementerios.

Así, Salud Pública recomienda a las personas de riesgo o que pertenecen a un grupo vulnerable que eviten ir los días y horas en los que sea previsible que haya más afluencia de personas. Asimismo, subraya que si tienen síntomas compatibles con covid-19 no pueden ir al cementerio y han de posponer la visita hasta indicación médica.

En el interior del camposanto se ha de respetar la distancia de seguridad y evitar el contacto personal, como besos, abrazos y otras muestras de afecto. Además, dentro de los panteones familiares se han de extremar las precauciones y mantener la distancia interpersonal con otros familiares con los que no se convive en el mismo domicilio, así como evitar formar grupos de más de 6 personas.

Se ha de hacer uso del gel hidroalcohólico que encontrará a la entrada y salida del cementerio. También estará prohibido fumar y el consumo de alimentos.

Por su parte, los ayuntamientos deberán designar a un responsable Covid para la planificación y organización de los accesos al cementerio. Así, debe controlarse el aforo para garantizar la distancia mínima de seguridad de un metro y medio.

También se planificará la apertura y el cierre de puertas con la suficiente antelación para que los accesos y salidas se realicen de manera ordenada y escalonada.

Asimismo, se establecerán sistemas de control mediante personal, vallado o señalización para facilitar los accesos y circulación de personas por las calles del cementerio en una sola dirección, favoreciendo un itinerario de manera que se eviten aglomeraciones.

Habrá geles hidroalcohólicos, debidamente autorizados y registrados, en las entradas y salidas indicando de la obligatoriedad de su uso. También se exigirá el uso de la mascarilla en todo momento y el mantenimiento de la distancia mínima de seguridad interpersonal de 1,5 metros entre personas no convivientes.

Ante la presencia de síntomas compatibles con covid-19 en cualquier persona, se le instará a adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el abandono de las instalaciones, y se informará de la obligación de contactar con los servicios sanitarios.

Con respecto a las visitas a los panteones familiares, los profesionales de Salud Pública piden extremar las precauciones ya que pueden coincidir varios grupos que pese a su relación familiar no pueden considerarse convivientes y existe un riesgo de contacto estrecho.

Por ello, el número máximo de no convivientes será de una persona por cada 4 metros cuadrados de superficie útil, no pudiendo coincidir no convivientes en aquellos panteones que cuenten con menos de 8 metros útiles.

Los grupos no deben superar el número máximo de integrantes que establece la normativa y guardarán siempre la distancia mínima de seguridad de 1,5 metros con el resto de personas y grupos.