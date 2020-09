El obispo anima a los profesores de Religión a no perder la esperanza

Al inicio de cada curso escolar, los profesores de Religión Católica tienen una cita con el obispo de Cartagena en la catedral para recibir la Missio Canónica, el envío por parte del obispo a las personas que van a prestar servicio a la Iglesia como docentes de Religión. Este envío tuvo lugar el pasado sábado, durante la celebración de la Eucaristía presidida por Mons. José Manuel Lorca Planes, en la que el obispo animó a los docentes a no perder la esperanza y a mantener la confianza en el Señor.

Las medidas de seguridad establecidas por la pandemia obligaron a que en esta ocasión tan solo un centenar de profesores pudiera participar en la Eucaristía y a que se suspendiera el acto que suele celebrarse después en el que se reconoce la labor de los profesores que se jubilan, 13 este curso, y de quienes llevan 25 años dedicados a la enseñanza de Religión, 14 docentes.

Para este curso 2020-2021, la Diócesis cuenta con 1.767 profesores de Religión Católica repartidos por toda la Región de Murcia, 640 en los centros públicos y 1.127 en los concertados. Un profesorado que, según el delegado de Enseñanza, José Ruiz, no olvida estar cercano a sus alumnos: «Aunque tengamos un curso escolar con unas peculiaridades determinadas por el Covid-19, que no se nos olvide que hay algunas cosas que no necesitan distancia de seguridad y en la enseñanza son fundamentales: las miradas, la complicidad, el cariño, las risas, aprender, el ingenio, las palabras… Se trata de una distancia física, no una distancia social y creo que el profesorado de Religión de nuestra Diócesis eso lo tiene bien claro y lo puso de manifiesto en el tiempo de confinamiento durante la primavera».