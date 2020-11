La UCAM lidera un proyecto europeo para deportistas universitarios de élite con discapacidad

La Unión Europea ha financiado con cerca de 400.000 euros el proyecto, que liderará la Universidad Católica de Murcia, ‘Paralimits’ (Dual Career of Students-Athletes with Disabilities as a Tool for Social Inclusion - Carrera dual de los atletas-estudiantes con discapacidad como herramienta para la inclusión social). Es la primera vez que se impulsa una investigación sobre carrera dual en deportistas con discapacidad desde Bruselas. El trabajo, que se desarrollará durante treinta meses, pretende adaptar el modelo de carrera dual UCAM-COE a los deportistas de élite con discapacidad para promover su integración social y apoyar su inserción en el mercado laboral.

Acompañan a la UCAM en esta labor la Fundación ONCE (España), European Athlete as Student Network (Malta), Universidad Foro Itálico de Roma (Italia), Instituto Politécnico de Viseu (Portugal), Universidad Nacional de Educación Física de Bucarest (Rumanía), Universidad de Limerick (Irlanda) y Collective Innovation (Noruega), así como el Comité Paralímpico Europeo.

Antonio Sánchez Pato, investigador principal del proyecto y decano de la Facultad de Deporte, señala que el primer paso será “detectar qué necesidades y barreras tienen los atletas-estudiantes con discapacidad a la hora de compaginar sus actividades deportivas y universitarias”, así como comprobar el trabajo que ya están haciendo las entidades que trabajan con personas con discapacidad.

Una vez recopilada toda la información, los investigadores elaborarán una guía para impulsar la carrera dual entre los atletas con discapacidad, crearán un curso innovador para la formación de personal universitario como mentores deportivos especializados en los atletas-estudiantes con discapacidad y publicarán un Manual Europeo que sirva de herramienta de difusión del proyecto a otros agentes interesados. El trabajo culminará con la creación del Observatorio sobre Carrera Dual, Discapacidad y Deporte para dar continuidad a los logros alcanzados y mantener el impacto positivo de este modelo más allá de la finalización del proyecto.

La experiencia del modelo UCAM-COE

La Universidad Católica de Murcia y el Comité Olímpico Español ya vienen trabajando con deportistas con discapacidad en igualdad de condiciones tal y como se demuestra con los casos de Gerard Descarrega (campeón paralímpico en atletismo y egresado en Psicología) o Sarai Gascón (ganadora de seis medallas olímpicas y estudiante del Grado en Educación Infantil) entre otros. Ahora, se trata de profundizar, mejorar, especializar y exportar este modelo teniendo en cuenta los factores diferenciales.