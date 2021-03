Molina de Segura organiza la Carrera Marcha de la Mujer

La Carrera Marcha de la Mujer 2021, promovida por las concejalías de Deporte y Salud e Igualdad y Violencia de Género del Ayuntamiento de Molina de Segura con motivo del 8 de Marzo, Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional, se celebra del 8 al 21 de marzo , en formato virtual. El evento ha sido presentado en rueda de prensa, hoy miércoles 3 de marzo, en el Salón de Plenos municipal, por el Concejal de Deporte y Salud, Miguel Ángel Cantero García, la Concejala de Igualdad y Violencia de Género, Montserrat Montanos Villegas, y el Presidente del Grupo Alcaraz y del Club de Atletismo Ciudad de Molina, José Antonio Alcaraz Pérez.

El Ayuntamiento molinense sigue reivindicando el papel de la mujer en la sociedad mediante un evento en plena pandemia, que fomenta los valores de la actividad física y el deporte en la lucha con el COVID-19, ofreciendo la posibilidad de realizar la Marcha de la Mujer de manera segura, ya que el formato de la presente edición será virtual, acompañada con actividades paralelas de formación.

La prueba ha de ser pedestre (a pie) y puede realizarse en modalidad de carrera a pie o marcha, de manera virtual y con carácter lúdico-deportivo. De manera virtual (no se necesita GPS obligatorio ni ordenador), y siguiendo las normativas para la práctica deportiva vigentes en ese momento, tanto sanitarias como de tráfico, se podrá participar y completar la prueba.

Se dará acceso a una aplicación móvil para acceder a los datos de la prueba y subir tiempo realizado. La prueba estará abierta a cualquier mujer, tanto dentro como fuera del término municipal o regional.

Se ha establecido una única distancia, 5.000 metros (5 km), sobre trayecto de libre elección por las participantes. Para la modalidad competitiva será imprescindible aportar marca y distancia a través de la App facilitada por la organización o de la aplicación Strava o Garmin. La organización facilitará a todas las inscritas del municipio la opción de diferentes trayectos (itinerarios completos de 5 km), que podrán ser utilizados de manera opcional en caso de no poseer GPS o no conocer ningún trazado de la zona.

Itinerarios opcionales en el municipio:

1) Zona Río 1. Salida desde la Cruz Roja hacia C/ Beato Andrés Hibernón hasta Avda. de la Huerta y continua por Avda. de la Huerta hasta el primer camino al río; sale a la mota del río dirección Carretera de Alguazas y continúa por Mota del Río hasta el puente de la Carretera de Alguazas donde se da un giro de 180º y regresa por el mismo camino hasta llegar a Cruz Roja de nuevo.

2) Zona Río 2. Salida desde el MUDEM dirección a C/ Martínez Soriano, continua por esta calle hasta la Mota del Río, gira en dirección al Estadio Municipal Sánchez Cánovas continua por Mota del Río hasta C/Camino de la Arboleda, toma por ésta hasta el Estadio Sánchez Cánovas, continua por Avda. de la Huerta hasta llegar a la Avda. del Río Segura y continua por C/ Beato Andrés Hibernón hasta llegar a la Vía Verde con dirección a Cruz Roja hasta terminar el circuito en Hierros Paredes.

3) Vía Verde. Salida desde la Carretera RM560 (Ermita) desde el paso de peatones de la Vía Verde. Sale dirección La Ribera de Molina por la Vía Verde hasta pasar el túnel de La Ribera de Molina. Al finalizar éste se hace un giro de 180º y se vuelve por la Vía Verde hasta el punto de salida.

4) La Alcayna 1. Salida en C/ Picos de Europa a la altura del Colegio San Jorge, sale dirección Ronda Norte-Sur. Al llegar a la redonda se toma por Ronda Norte Sur hasta llegar a C/ Picos de Europa, continúa por C/ Picos de Europa girando a la izquierda por la C/ La Lira, gira a la derecha por la C/ Midas, gira a la derecha dirección C/ Ceres, continúa por C/ Ceres hasta C/ Picos de Europa, donde gira a la izquierda dirección Colegio San Jorge. Este circuito son dos vueltas al mismo recorrido.

5) La Alcayna 2. Salida desde C/ Ronda Norte-Sur (Clínica Veterinaria La Alcayna), dirección a C/ Islas Celebes. Continúa por ésta hasta llegar a C/ Sierra del Águila, donde gira a la derecha dirección a C/ Sierra del Viento y gira hacia C/ Sierra Viar hasta llegar a la C/ Sierra de la Zarza. Continúa por ésta hasta C/ Sierra de las Salinas hasta llegar nuevamente a la C/ Ronda Norte Sur, dirección Clínica Veterinaria La Alcayna. Este recorrido son dos vueltas de 2,5 km cada uno.

CATEGORÍAS:

Para la opción competitiva habrá dos categorías:

Senior: Hasta 35 años

Veteranas: Con 35 años cumplidos en adelante.

PREMIOS:

Trofeo para las tres primeras de cada categoría.

Para las vencedoras de cada categoría: una prueba de control deportivo de salud, incluyendo una prueba de esfuerzo.

PRECIO:

El precio de la inscripción es único: 6 euros. Incluye la bolsa del corredor.

Bolsa-Mochila.

Programas de preparación previos a la prueba, para todos los niveles de condición física con pautas de actividad y consejos para poder participar con las máximas garantías.

Acceso a reunión virtual con profesionales de la actividad física y del deporte, que atenderán dudas sobre todos los aspectos físicos y técnicos que supone la preparación.

Sorteo de 3 plazas para entrenamientos en Club de Atletismo Ciudad de Molina (presencial o a distancia).

Sorteo de 2 tratamientos de salud-belleza entre todas las participantes.

Dorsal personalizado.

Para aquellas mujeres del municipio de Molina de Segura, diferentes itinerarios para poder realizar la prueba.

Las inscritas en la Marcha de la Mujer, acreditando su dorsal, podrán participar en todas las acciones, que se realicen en relación a la misma: sorteos, concursos, etc.

Para poder optar a la clasificación, será imprescindible hacer un recorrido de 5km, que debe presentar un desnivel negativo no superior al 1%. Y registrar su marca a través de la web de inscripción o de la app habilitada por la organización, además de enviar una foto de un dispositivo (gps, smartwatch, móvil…) que acredite ese tiempo y distancia. Todos los resultados serán evaluados por el comité técnico de la competición que decidirán en última instancia los resultados generales de la competición.

Para aquellas participantes de la modalidad no competitiva será suficiente, tras finalizar la prueba de los 5 km, subir tu resultado junto con una fotografía al reloj (cronómetro, gps) y al dorsal. Deberán enviarlo al siguiente correo electrónico: deportegestiondeporges@gmail.com.

Tras finalizar la prueba y la obtención de todos los resultados será facilitada la clasificación general con su correspondiente posición en redes sociales del Ayuntamiento y organización.

Facebook:

Las reuniones temáticas, actividad deporte y salud serán realizadas durante las fechas del 1 al 10 de marzo y el soporte virtual será el programa Zoom. Para su participación voluntaria únicamente se requerirá, estar inscrita en la prueba e informar previamente para organizar su inscripción a las mismas.

INSCRIPCIONES:

Inscripciones a través de la página web www.cruzandolameta.es, a partir del miércoles 3 de marzo hasta el día 21 de marzo 2021.