Larentzakis: "He tenido ofertas pero no voy a abandonar el club"

Es la primera vez que sale de Grecia. Su adaptación a una nueva cultura y a un nuevo baloncesto, sigue en proceso. Giannoulis Larentzakis se muestra sincera con las dificultades a las que le ha tocado enfrentarse en sus primeros meses en Murcia, y positivo de cara a lo que resta de temporada. “Yo creo que no me ha costado tanto adaptarme al baloncesto que se juega aquí, como adaptarme al país. Es mi primera vez fuera de Grecia”, también ha añadido que “estoy acostumbrado a jugar dos partidos por semana. El hecho de jugar solo uno y pelear por cada convocatoria, también se hace más difícil de llevar a nivel mental”.

Pese a no encontrar una regularidad en su juego, el jugador griego ha querido dejar claro que por su cabeza no pasa marcharse. “En momentos difíciles todo el mundo puede pensar en algún momento en abandonar. Pero la verdad que no soy una persona que le guste dimitir. Yo no soy así. Por eso estoy aquí. Para seguir entrenando, seguir trabajando y alcanzar el nivel que quiero”, También aclara que ha tenido oportunidades para volver a Grecia, pero va en su personalidad. “Sí he recibido ofertas. Pero como he dicho antes, no forma parte de mi personalidad abandonar, por eso estoy aquí. Sigo buscando mi estado de forma top. Tengo ganas de estar al máximo nivel y ayudar al equipo en todo lo que pueda”.

De cara al próximo encuentro frente a Montakit Fuenlabrada, tiene claro que es un partido vital y que la afición va a ayudar a darle al equipo un plus. “Todos nos acordamos de la manera que perdimos ese partido. Estamos muy concentrados y tenemos que dar una buena respuesta con un rival que está cerca en la clasificación. Con nuestro plan táctico y el empuje de nuestra afición, estoy seguro de que lo conseguiremos”.

Añade con respecto al público que “tuve la suerte de conocer algunos aficionados a nivel personal. Estoy gratamente sorprendido por la energía que nos impulsan en cada partido. Les hemos fallado un poco este año, pero ellos siempre están ahí dándonos energía. Y eso es lo que le pedimos para este partido. Gritar y transmitan la misma energía”.