UCAM da ejemplo en Europa: cuando estudiar, competir y cuidar la mente son parte del mismo juego

El equipo UCAM University Esports conquistó el título de campeón de Europa en VALORANT en el UNIVERSITY Esports Masters, el mayor torneo internacional universitario de videojuegos en Europa. La victoria no solo representa un logro competitivo, sino el triunfo de un modelo universitario donde el rendimiento académico, la excelencia en los esports y la salud mental van de la mano.

Representando a España desde Murcia, el equipo superó a varias universidades europeas y venció en la final al conjunto de la Universidad Akdeniz de Turquía. Como recompensa, se llevó 1500 euros y el reconocimiento internacional. Rubén Alburquerque, mánager del equipo, ha destacado en Cope Murcia la satisfacción colectiva: "poder representar a España a nivel internacional es un orgullo para todo el equipo y para la UCAM".

Este ha sido el primer año de UCAM en el que ha creado un equipo VALORANT con una meta clara: formar universitarios que también compitan al más alto nivel. La búsqueda de talento incluyó entrevistas personales y pruebas técnicas del juego, asegurando que el componente académico y humano nunca quedase atrás. Según Rubén Alburquerque, esa es la esencia, "estudiar mientras se compite".