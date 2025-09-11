COPE
Murcia - San Javier

La UCAM celebra este mes el II Drone & Robotics Summit

Un evento abierto al público que ofrecerá una inmersión única en el presente y futuro de la robótica y los drones

CRISTINA SALMERON RIQUELME

Pedro González Molina

Murcia - Publicado el

1 min lectura

La Universidad Católica de Murcia celebra el próximo jueves 25 de septiembre, junto a la Fundación Integra Digital, el II Drone & Robotics Summit.

A través de demostraciones en vivo con robots humanoides, cuadrúpedos y drones de última generación, los asistentes podrán explorar cómo estas tecnologías están revolucionando sectores como la educación, la logística, la salud o la seguridad

CONTENIDO DEL ENCUENTRO

El encuentro incluirá charlas breves de expertos que compartirán casos reales de aplicación y mostrarán cómo la IA embebida —es decir, aquella integrada directamente en dispositivos físicos— está permitiendo sistemas autónomos más inteligentes, rápidos y eficientes.

Ha dado más detalles sobre este evento en COPE MURCIA, Pau Guardiola, director de Tecnologías Emergentes de la UCAM.

