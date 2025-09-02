El paro baja en la Región de Murcia en agosto en 117 personas

La Región de Murcia cerró el mes de agosto con 117 parados menos, lo que supone una ligera bajada del 0,2% y deja el total de desempleados en 74.203 personas, la cifra más baja para un mes de agosto desde 2008. Con este descenso se acumulan ya cinco meses consecutivos de reducción del paro, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Sin embargo, la otra cara del mercado laboral la refleja la afiliación a la Seguridad Social, que cayó en 11.370 cotizantes respecto a julio, hasta situarse en 673.199 ocupados. Este retroceso mensual del 1,66% convierte a la Región en la comunidad con mayor pérdida de afiliación en agosto.

Evolución del desempleo

En el último año, el paro ha bajado en 5.249 personas, un 6,6% menos que en agosto de 2024.

Por sectores, el desempleo descendió en sin empleo anterior (-458) y en agricultura (-74), mientras que aumentó en construcción (+159), industria (+147) y servicios (+109). El sector servicios continúa concentrando el mayor número de parados, con 49.737 inscritos.

Por sexos, el desempleo femenino registró una bajada destacada: 952 mujeres menos en paro (-2%), hasta las 45.796. En cambio, el desempleo masculino creció en 324 hombres (+1,2%), alcanzando los 28.407.

El paro juvenil (menores de 25 años) también retrocedió con fuerza, con 206 jóvenes menos (-2,8%), lo que supone el mejor dato desde 2006.

datos de contratación

Durante agosto se firmaron en la Región 33.837 contratos, un 2% más que en el mismo mes del año anterior. La contratación indefinida alcanzó los 16.779 contratos, un 3% más interanual, mientras que los temporales fueron 17.058 (+1%). En términos relativos, la contratación se mantuvo equilibrada: un 49,6% indefinidos y un 50,4% temporales. Seguridad Social

El retroceso en la afiliación se explica en gran medida por el fin de los contratos estivales, especialmente en actividades ligadas al turismo y los servicios. Pese al descenso mensual, en términos interanuales la Región suma 21.847 afiliados más (+3,35%), el mayor crecimiento entre todas las comunidades autónomas.

Del total de cotizantes murcianos, 567.155 pertenecen al régimen general, 104.831 al de autónomos y 1.213 al del mar. Dentro del régimen general, el sistema especial agrario contabiliza 77.451 trabajadores y el de empleados del hogar, 8.841.

VAloraciones gobierno regional

La consejera de Empleo, Marisa López Aragón, valoró los datos subrayando que “el desempleo femenino ha bajado en la Región de Murcia, así como el juvenil, que marca el mejor dato desde agosto de 2006. Estos descensos nos animan a seguir trabajando”. López destacó que la Comunidad es “la que más empleo crea en el último año” y que “el empleo es la mejor política social”.