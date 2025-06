Los médicos de la Región se unen a las protestas de toda España contra el Estatuto Marco que plantea el Ministerio de Sanidad

Con esta huelga, convocada por el Sindicato Médico CESM, los profesionales muestran su rechazo "absoluto" a la propuesta de borrador del nuevo Estatuto Marco, ya que tras 20 años esperando un nuevo texto, según declaraciones de Clemente Casado, presidente del sindicato, en Cope Murcia, no cumple con las expectativas. Los profesionales piden que se regule la formación, que se reconozca una jornada laboral justa con descansos que no supere las 45 horas semanales, que se acabe con la movilidad forzosa y no se imponga un modelo de incompatibilidades "que perjudicaría principalmente a la Sanidad Pública" que se quedará sin facultativos.

El Sindicato Médico ha reconocido esta última semana los servicios mínimos impuestos por la Comunidad Autónoma al considerar que el primer planteamiento "era abusivo" y ahora califica de coherentes, a excepción de Atención Primaria, donde "los servicios mínimos son los peores de España", con dos médicos de familia y un pediatra por centro de salud o consultorio, lo que ha obligado a que en los más pequeños esté toda la plantilla trabajando.