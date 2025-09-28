El Cádiz pierde la oportunidad de ponerse líder en solitario

El Cádiz no pudo pasar del empate a cero ante el Ceuta este domingo en el estadio Nuevo Mirandilla y perdió la oportunidad de ser líder en solitario, aunque está igualado a 15 puntos con el Deportivo de La Coruña, que encabeza la clasificación.

Fue el primer partido que no ganó el equipo gaditano en su casa, pero los de Gaizka Garitano continúan sin conocer la derrota esta temporada.

El Ceuta suma, tras este empate, cuatro partidos seguidos sin perder para seguir fuera de las plazas de descenso.

El partido comenzó vivo, con ocasiones variadas para ambos bandos, la primera para el Ceuta en un cabezazo que Marcos Fernández envió fuera (m.4).

Respondió enseguida el Cádiz con un disparo del georgiano Iuri Tabatadze que rechazó el meta visitante Guillermo Vallejo (m.5).

En la siguiente jugada, el Ceuta llegó al área local en combinación, pero Aisar Ahmed no pudo definir ante el portero Víctor Aznar (m.6).

Con el paso de los minutos el partido se fue apagando, con un Cádiz bien situado para obstaculizar el control de balón que tenia el equipo ceutí.

El duelo también se igualó en ocasiones claras de delantero ante portero, pero en ambas faltó definición.

Si Aisar la tuvo para el Ceuta, Tabatadze quien se plantó solo frente a Vallejo, pero cruzó el balón demasiado (m.28).

El Ceuta seguía dominando, con la pelota más tiempo en su poder, y pasada la media hora de juego un centro de Koné pudo convertirse en gol si Marcos no manda alto su disparo en la frontal del área chica (m.36).

Tras la reanudación, el Cádiz gozó de la primera ocasión tras un centro de Mario Climent desde la izquierda que Sergio Ortuño encontró en boca de gol, aunque su chut lo detuvo Vallejo (m.49).

Ambos entrenadores buscaron refrescar las posiciones de ataque con la entrada de Javier Ontiveros en el Cádiz y del excadista Salvi y del estadounidense Konrad de la Fuente en el Ceuta.

En la segunda parte lo más destacado del encuentro fue el equilibrio y hubo que esperar hasta el minuto 81 para ver otra oportunidad de gol, tras una internada por velocidad de Dawda para el Cádiz que no tuvo el resultado apetecido para los locales al disparar mal a las manos de Vallejo.

El paradón de la tarde lo hizo Aznar con un pie a remate a bocajarro de Carlos Hernández (m.85).

En los últimos minutos, una sólida barrera dispuesta por José Juan Romero se dedicó a proteger el empate ante la meta defendida por Vallejo de los ataques del Cádiz.