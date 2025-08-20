COPE
Podcasts
Murcia - San Javier
Murcia - San Javier

El Malecón de Murcia se alumbrará con un homenaje a los años 30

La nueva iluminación recordará al modelo que alumbró la Glorieta de España desde 1929 hasta finales de los años 50

Las nuevas luminarias del Malecón de Murcia

Ayuntamiento de Murcia

Las nuevas luminarias del Malecón de Murcia

Pedro González Molina

Murcia - Publicado el

1 min lectura

La renovación cuenta con una inversión de 255.000 euros financiada con fondos del Ayuntamiento capitalino y estará finalizada antes de que comience la Feria de Septiembre.

Las nuevas luminarias, denominadas 'Murcia 1200', son una recreación de las columnas que iluminaron la Glorieta, obra de la histórica Fundición Peña, referente industrial del barrio de El Carmen en el siglo pasado. De aquel conjunto original solo sobrevive una columna, ubicada en la Plaza Alejo Molina de Alquerías.

En total, se instalarán 129 puntos de luz de ocho metros de altura, de los que 87 columnas cuentan con una luminaria de 135W y las 42 restantes, doble luminaria, con 270W en total.

La sustitución de las antiguas columnas de los años 70, de 3,5 metros y equipadas con globos de vapor de sodio de 100W, permitirá reducir el consumo energético en más de un 60% y disminuir la contaminación lumínica gracias a ópticas direccionales que proyectan la luz donde es necesaria.

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE MURCIA

COPE MURCIA

En Directo COPE MÁS MURCIA

COPE MÁS MURCIA

Lo último

La Linterna

La Linterna

Con Ángel Expósito

Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00H | 20 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking