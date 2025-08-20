El Malecón de Murcia se alumbrará con un homenaje a los años 30

La renovación cuenta con una inversión de 255.000 euros financiada con fondos del Ayuntamiento capitalino y estará finalizada antes de que comience la Feria de Septiembre.

Las nuevas luminarias, denominadas 'Murcia 1200', son una recreación de las columnas que iluminaron la Glorieta, obra de la histórica Fundición Peña, referente industrial del barrio de El Carmen en el siglo pasado. De aquel conjunto original solo sobrevive una columna, ubicada en la Plaza Alejo Molina de Alquerías.

En total, se instalarán 129 puntos de luz de ocho metros de altura, de los que 87 columnas cuentan con una luminaria de 135W y las 42 restantes, doble luminaria, con 270W en total.

La sustitución de las antiguas columnas de los años 70, de 3,5 metros y equipadas con globos de vapor de sodio de 100W, permitirá reducir el consumo energético en más de un 60% y disminuir la contaminación lumínica gracias a ópticas direccionales que proyectan la luz donde es necesaria.