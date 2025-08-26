Viva Suecia serán los pregoneros de una feria de Murcia histórica

En COPE MURCIA, Rafa Val, uno de sus componentes, se mostraba muy satisfecho por esta designación y dejaba claro que será un pregón marcado por los recuerdos vividos en las calles de la ciudad, los amores y desamores pasados, y los sabores del recuerdo.

La banda murciana Viva Suecia se ha consolidado en poco más de una década como una de las más influyentes del panorama musical español. Con cuatro discos aclamados, premios internacionales como el MTV Europe Music Award a Mejor Artista Español y giras que han llenado recintos de referencia como el WiZink Center o el Palau Sant Jordi, el grupo ha sabido conjugar éxito y autenticidad, llevando siempre el nombre de Murcia con orgullo allá donde su música les ha llevado.

grandes pregoneros de la historia

Con su pregón, Viva Suecia toma el relevo de una larga lista de voces que han marcado la historia reciente de Murcia. Desde personalidades políticas y académicas, hasta colectivos culturales como Los Parrandboleros, el Orfeón Murciano Fernández Caballero y la Coral Discantus, pasando por referentes de la música murciana como Diego Martín, Xuxo Jones o Diego Cantero de Funambulista, todos ellos han sabido aportar emoción, orgullo y una mirada única sobre la ciudad de Murcia.

La Feria arrancará el 4 de septiembre con la bajada de la Virgen de la Fuensanta, la apertura de los tradicionales Huertos del Malecón y la feria de La Fica, así como con la inauguración de la gran Noria Panorámica instalada en el Plano de San Francisco.

Rafa Val, Alberto Cantúa, Jess Fabric y Fernando Campillo han invitado a todos los murcianos a estar en la Plaza Belluga el próximo domingo 7 de septiembre.