Jaume Tovar: "Cualquier equipo te puede plantar cara en el Estadio Balear"

El goleador del Atlético Baleares cree que sigue habiendo margen de mejora en el equipo tras el encuentro ante el Alcoyano y tranquiliza a la afición balearica tras su gran arranque goleador: "pueden estar tranquilos"

Jaume Tovar tras un gol
Jaume Tovar

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el

1 min lectura4:37 min escucha

