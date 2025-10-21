Jaume Tovar: "Cualquier equipo te puede plantar cara en el Estadio Balear"
El goleador del Atlético Baleares cree que sigue habiendo margen de mejora en el equipo tras el encuentro ante el Alcoyano y tranquiliza a la afición balearica tras su gran arranque goleador: "pueden estar tranquilos"
Jordi Jiménez
Mallorca - Publicado el
1 min lectura4:37 min escucha
"Los innumerables casos de corrupción del PSOE vuelven una vez y otra vez constantemente a la actualidad"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h