La Feria de Murcia estrenará un encierro de toros infantil el 13 de septiembre

El Ayuntamiento de Murcia, ha programado una gran cantidad de actividades infantiles, dentro de la Feria de Murcia 2025. Este año la Plaza de la Paja, volverá a ser el epicentro de las actividades infantiles. A las ocho de la tarde habrá una Verbena Popular y el teatro de títeres, que contará con montajes pensados para toda la familia.

En este escenario, compañías especializadas van a presentar espectáculos como ‘El traje nuevo de la Emperatriz' el miércoles 10 de septiembre (un espectáculo para niños a partir de 6 años) o ‘De gatos y ratones' el jueves 11 (a partir de 3 años) y ‘Los tres cerditos' (a partir de 1 año) el viernes 12, acercando a los niños al mundo del teatro de una forma divertida, participativa y totalmente gratuita.

Moros y Cristianos

Por otro lado, las actividades de Moros y Cristianos, que este año ostenta el título de Interés Turístico Internacional, también va a contar con una amplia oferta para los niños. En el Campamento Medieval de Moros y Cristianos, los menores vivirán la historia en primera persona a través de talleres y actividades adaptadas a ellos. Desde el ‘Taller Medieval' para niños, donde podrán descubrir oficios y costumbres de la época, hasta propuestas participativas como el ‘Concurso de Dibujo' o el ‘Ajedrez sin barreras', en el que tradición y juego se unen en un entorno festivo.

Uno de los momentos más esperados será el Desfile Infantil de Moros y Cristianos, que recorrerá las calles del centro el jueves 11 de septiembre a partir de las 19h. El recorrido finalizará en la Glorieta de España.

Este año, regresa de nuevo la Gran Noria Panorámica en el Plano de San Francisco. Se trata de una noria totalmente accesible para disfrutar de unas vistas panorámicas de la ciudad. También vuelve ‘Un río de cine', zonas gastronómicas como los Huertos o la zona de Food Truck, así como conciertos, entre otras actividades.

Día del niño y día sin ruido

Además, una de las citas más esperadas por los pequeños es la feria de atracciones del recinto ferial de la FICA que contará en esta Feria 2025 con más de 200 instalaciones, entre atracciones, puestos de artesanía y espacios gastronómicos en 40.000 metros cuadrados que conforman esta zona. Los días de descuentos serán el día de la inauguración, el Día del Niño será el 9 de septiembre y el Día Sin Ruido será el 10 de septiembre, para personas con trastorno del espectro autista (TEA).

También, en esta Feria 2025 los niños podrán disfrutar de un encierro de toros infantil que se celebrará el sábado 13 de septiembre en el Paseo Alfonso X el Sabio a las 12h.