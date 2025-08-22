Una curiosa estrategia en un centro de Salud de Murcia para distraer a los niños en las consultas

El centro de salud del barrio murciano de El Ranero ha incorporado en sus instalaciones unas gafas de realidad virtual que permiten distraer a los niños durante la extracción de sangre o la administración de vacunas.

En Cope Murcia, María Martínez Corbalán y Elena Pérez Egea, enfermeras de este centro de Salud, han explicado lo mucho que les facilita el trabajo esta técnica de usar las gafas de realidad virtual, así como la crema anestésica que utilizan unos minutos antes de proceder a la extracción de sangre o a la vacunación en los niños que acuden a sus consultas.

Elena ha compartido además en su perfil de Instagram (@elenaegearez) un video en el que explica esta idea. Las dos enfermeras apoyan totalmente esta técnica, ya que así consiguen hacer que esos momentos sean más tranquilos y cómodos para los más pequeños a los que ya de por sí, les impacta el simple hecho de ver la "bata blanca".

Esta iniciativa se está llevando a cabo desde hace dos semanas y esperan que pronto se extienda a otros centro de Salud.