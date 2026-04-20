CONSUMUR desvela su decálogo para celebrar la comunión perfecta y sin sustos

La Asociación de Consumidores y Usuarios en Red, CONSUMUR, ha elaborado un decálogo de recomendaciones para asesorar a las familias ante las celebraciones de comuniones en establecimientos hosteleros. El objetivo es evitar que el importante desembolso económico que suponen estos eventos no se vea compensado con un servicio en regla y de calidad.

Claves antes de la celebración

Antes de tomar una decisión, la organización recomienda estudiar varias ofertas de locales similares para comparar servicios y precios. Es fundamental comprobar que el establecimiento cuenta con licencia de apertura, lo que garantiza el cumplimiento de los requisitos higiénico-sanitarios.

Una vez elegido el lugar, es "conveniente exigir un contrato en el que se detallen pormenorizadamente los precios de todos los servicios que se van a ofrecer". Al finalizar, se debe solicitar una factura detallada.

Exigir un contrato en el que se detallen pormenorizadamente los precios de todos los servicios que se van a ofrecer" CONSUMUR Asociación de consumidores

Respecto a los regalos que algunas empresas ofrecen, CONSUMUR advierte que no hay que dejarse deslumbrar, ya que "se suelen pagar en el precio de los menús". En ese sentido, aconsejan intentar negociar un descuento a cambio de renunciar a ellos. También es importante asegurarse de qué servicios extra, como la decoración floral o las minutas impresas, están incluidos en el precio del cubierto.

Para evitar pagar de más, es conveniente ajustar el número real de invitados con una semana de antelación. Normalmente, el establecimiento concede un margen de error de entre 5 y 10 personas de menos. Durante el evento, se aconseja contabilizar los asistentes para contrastar la cifra con la que proporcione la empresa.

Calidad y seguridad, puntos críticos

Un aspecto primordial es la calidad de los productos. Para evitar sorpresas con las marcas, se puede solicitar por escrito una notificación de los productos y marcas que se servirán. En cuanto al estado de los alimentos, estos deben estar protegidos en vitrinas y los platos de fácil contaminación, como los que llevan mayonesa, deben prepararse el mismo día. El pescado y el marisco deben presentar una apariencia fresca.

La higiene del personal es otro factor clave. Los camareros y manipuladores de alimentos deben cumplir las normas en cuanto a manos, ropa y cabello, y evitar conductas como fumar. Además, la vajilla debe estar correctamente limpia y los recipientes de basura, alejados de la comida para evitar posibles infecciones.

Finalmente, la seguridad en el local es un asunto prioritario. Además de la licencia de apertura, se debe verificar que el lugar cumple la normativa en materia de extintores de incendios y que cuenta con salidas de emergencia debidamente señalizadas y accesibles.

¿Y si algo sale mal?

Si a pesar de todo, los productos, servicios o precios no se ajustan a lo prometido en el contrato, se debe intentar buscar una solución amistosa con el local. Si no es posible, "hay que interponer una reclamación". Los consumidores que deseen recibir más información o presentar una queja pueden acudir a las oficinas de CONSUMUR, visitar su web (www.consumur.org) o llamar al teléfono 968 22 30 82.