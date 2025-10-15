Javi Ramírez, centenario con la camiseta de UCAM CF

El capitán del primer equipo del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol, Javi Ramírez, ha alcanzado esta temporada la cifra de 100 partidos oficiales defendiendo la camiseta universitaria. La cifra la alcanzó en el partido contra el Extremadura en Almendralejo.

Tres años después de su llegada, el futbolista andaluz se ha consolidado como uno de los grandes referentes del vestuario, un ejemplo de compromiso, liderazgo y constancia dentro y fuera del terreno de juego.

En una entrevista realizada en las gradas del Estadio La Condomina, Ramírez compartió sus sensaciones al alcanzar este logro y recordó sus inicios en el fútbol, el papel de sus entrenadores y compañeros a lo largo de su trayectoria en el club.

El defensa quiso también dedicar unas palabras muy especiales a su familia, a la que definió como su mayor apoyo en todos estos años de carrera deportiva.