UCAM Murcia CB arranca la pretemporada en plena forma

La plantilla del UCAM Murcia CB ha superado con nota las pruebas de esfuerzo realizadas este martes en la capital del Segura, paso previo al inicio de los entrenamientos de pretemporada. El preparador físico del club, Manu Marín, destacó el buen estado de forma de los jugadores, quienes comienzan esta nueva campaña con “un gran nivel físico” y “muchas notas positivas”.

“Es un inicio muy básico para conocer el estado de forma en el que llegan y con los test vemos si hay algún tipo de problema que abordar durante la temporada. El estado de forma de los chicos es óptimo, tanto el de los que ya estaban como el de los nuevos, y todos tienen una buena predisposición para trabajar, lo cual es ilusionante”, explicó Marín tras la sesión de pruebas.

Junto al trabajo físico, la nutrición juega un papel clave en este arranque de curso. El nutricionista del club, Javier Martínez, recordó que la alimentación es fundamental para poder entrenar al máximo nivel: “Los jugadores llevan sus propias pautas de nutrición y desde el área velamos para que cojan fuerza y lleguen en condiciones a la temporada. Los hidratos son absolutamente necesarios para tener energía cuando se afrontan dobles sesiones de entrenamiento”.

Martínez también subrayó la importancia de evitar el sobrepeso y la deshidratación: “En esta fase, el esfuerzo que realizan es grande y hay que venir bien de peso, porque el exceso puede generar más lesiones. Además, con la alta temperatura que sufrimos en Murcia, hidratarse es imprescindible para evitar problemas”.

El especialista en nutrición incidió además en la adaptación de algunos jugadores a la dieta mediterránea: “Especialmente a los estadounidenses hay que marcarles nuevas pautas, porque vienen con un tipo de alimentación propia de su país”.

Tras superar las pruebas médicas y físicas, el UCAM Murcia inicia este miércoles los entrenamientos en el Palacio de los Deportes. Por la tarde, Sito Alonso dirigirá su primera sesión al frente de la plantilla en una temporada que arranca con ilusión y con la confianza de haber puesto la base física y nutricional necesaria para afrontar los exigentes meses de competición.