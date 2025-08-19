COPE
El canterano Antonio Toral vuela del Real Murcia al Betis

La entidad grana se reserva un 50% de sus derechos económicos para futuras transferencias del jugador de Pliego

Antonio Toral
Real Betis Cantera

Antonio Toral ya habla como verdiblanco

Vicente Luis Cánovas

Murcia - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

El Real Murcia ha cerrado este martes el traspaso de Antonio Toral al Real Betis Balompié. El joven centrocampista, natural de Pliego y formado en la cantera grana, había solicitado salir de la entidad murcianista para dar un paso adelante en su carrera.

El acuerdo incluye una compensación económica para el club murciano, que además se reserva el 50% de los derechos económicos del futbolista de cara a futuras operaciones. De esta forma, el Murcia se garantiza un retorno si Toral sigue creciendo en el fútbol profesional y protagoniza nuevos movimientos en el mercado.

Toral debutó la pasada temporada en Primera Federación con el primer equipo grana, donde fue sumando minutos y experiencia. Ahora, con su incorporación al Betis, afronta un nuevo reto en una entidad de mayor proyección que le permitirá continuar con su desarrollo.

