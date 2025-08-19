El canterano Antonio Toral vuela del Real Murcia al Betis

El Real Murcia ha cerrado este martes el traspaso de Antonio Toral al Real Betis Balompié. El joven centrocampista, natural de Pliego y formado en la cantera grana, había solicitado salir de la entidad murcianista para dar un paso adelante en su carrera.

El acuerdo incluye una compensación económica para el club murciano, que además se reserva el 50% de los derechos económicos del futbolista de cara a futuras operaciones. De esta forma, el Murcia se garantiza un retorno si Toral sigue creciendo en el fútbol profesional y protagoniza nuevos movimientos en el mercado.

Toral debutó la pasada temporada en Primera Federación con el primer equipo grana, donde fue sumando minutos y experiencia. Ahora, con su incorporación al Betis, afronta un nuevo reto en una entidad de mayor proyección que le permitirá continuar con su desarrollo.