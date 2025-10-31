Sito Alonso reta al Barça con la intensidad como principal arma de UCAM Murcia CB

Sito Alonso ha comparecido para analizar el próximo partido de la Liga Endesa que enfrentará al UCAM Murcia CB contra el FC Barcelona. El técnico ha señalado que la motivación del jugador crece de forma natural ante un rival de Euroliga, por lo que no necesita hacer "un extra de motivación". A pesar del desgaste por el reciente viaje europeo, Alonso ha afirmado que el equipo intentará llegar en las mejores condiciones físicas para "poder disputar un partido de este nivel".

La intensidad, seña de identidad

El punto fuerte nuestro es la intensidad", ha declarado el entrenador. Ha explicado que esta cualidad es la que define la "propia identidad" del equipo para jugar mejor en ataque y en defensa. Según Alonso, aunque contra un rival como el Barça es más difícil imponerse físicamente, sin esa intensidad, fuera de casa, tú no puedes jugar, por lo que será un factor innegociable para poder competir.

El Barça, un rival superior

Alonso ha sido muy claro al respecto de la dificultad del encuentro, calificando al rival como "muchísimo mejor que nosotros". Sin embargo, ha añadido que es algo que deben demostrar en la pista. "El Barcelona es muchísimo mejor que nosotros, pero tiene que demostrarlo. Eso es en lo que nos aferramos nosotros, a que es un partido, y en un partido puede pasar de todo", ha sentenciado, dejando claro que irán "con la intensidad máxima para poder competir con ellos".

El técnico ha advertido sobre el peligro de la complacencia tras las últimas victorias. Ha recordado la experiencia en Europa: "La lección de Sarajevo te hace ganar al Baskonia, eso es indudable". Por ello, avisa del riesgo de visitar el Palau pensando que son mejores de lo que son. "Si pensamos que somos buenos, no hay ningún problema: 25 a 30 abajo y vuelta a casa", ha comentado de forma gráfica.

Alonso ha subrayado que para tener opciones se necesita "un partido muy completo, sobre todo defensivamente". Ha apuntado a la necesidad de escoger las acciones que mejor puedes defender y ser "muy bueno en ellas", ya que contra un equipo del nivel del Barça "no puedes defender todo". Finalmente, el entrenador ha mencionado que la disponibilidad de algunos jugadores dependerá de su recuperación tras el viaje y de molestias físicas, como las que arrastran Dani García y Toni Nakic.