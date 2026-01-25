Sito Alonso reivindica el partido del UCAM en Málaga pese a la derrota: “Hemos merecido ganar”

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia CB, ha analizado la derrota de su equipo en la prórroga ante el Unicaja de Málaga en un partido que ha calificado como un “superpartido”. Pese al resultado final, el técnico se ha mostrado orgulloso del esfuerzo y ha asegurado que merecieron el triunfo: “Estoy contento por el esfuerzo, pero por perder nunca. Hemos merecido ganar, pero mucho”.

El entrenador ha señalado como uno de los factores decisivos las pérdidas de balón en los primeros veinte minutos. “Tal y como estábamos jugando, la distancia hubiera sido mucho más amplia si no hubieran conseguido 12 puntos tras robo y 6 tras rebote ofensivo”, ha lamentado Alonso, explicando que esos errores impidieron que su equipo se distanciara más en el marcador.

Un balón dividido y la inspiración de Duarte

Para Alonso, ha habido un momento clave que ha decantado la balanza a 40 segundos del final del tiempo reglamentario. “El balón ha quedado dividido después de tocarla nosotros. Si el balón es para nosotros, yo creo que se acaba el partido”, ha afirmado. Además, ha destacado “un momento de inspiración fantástica” de Duarte, que ayudó a Unicaja a recortar la distancia.

Ya en la prórroga, el técnico ha asegurado estar “supercontento de todos los tiros que hemos conseguido”, ya que eran lanzamientos “totalmente liberados”. Esta sensación refuerza la mentalidad que quiere inculcar en la plantilla: jugar con la máxima ambición para competir contra cualquier rival.

“Ningún rival tiene que ser rival para nosotros”

El entrenador del UCAM ha insistido en la importancia de la mentalidad y la consistencia. “Cuando jugamos como equipo y con este tipo de defensa y de concentración, ningún rival tiene que ser rival para nosotros, da igual de la categoría que tenga”, ha sentenciado. En cambio, ha advertido que cuando no lo hacen, son “un equipo normal” y mucho más “vulnerables”.

Preguntado por el posible cansancio, Alonso ha negado que fuera un factor determinante, aunque ha admitido que el equipo necesita mejorar. “Tenemos que ser más incisivos para que esto podamos conseguirlo, porque ir al último cuarto a la línea de tiro libre es algo que es fundamental”, ha comentado, recordando que no lanzaron ninguno.

Los silbidos como buena señal

Finalmente, Sito Alonso se ha referido a los silbidos recibidos por parte del público del Martín Carpena. Lejos de verlo como algo negativo, lo considera una buena señal: “Cuanto más sigamos molestando, más silbarán, y eso será seña de identidad de que estamos haciendo las cosas bien”. Ha recordado que en el pasado, cuando eran “un rival cómodo”, nadie le silbaba.