Sito Alonso desvela las claves del crecimiento de Kelan Martin en el UCAM Murcia

Sito Alonso, entrenador del UCAM CB, ha analizado la victoria de su equipo ante el Falco Szombathely, un resultado que certifica su clasificación matemática para los cuartos de final de la FIBA Europe Cup. El técnico ha destacado la fortaleza mental del equipo para asegurar el triunfo a pesar de tener más oportunidades para clasificarse.

Podíamos habernos dejado llevar, pero el equipo ha sido fuerte mentalmente y ha podido conseguir la victoria" Sito Alonso Entrenador de UCAM Murcia CB

Alonso ha admitido que el equipo pasó por momentos complicados, especialmente en el tercer cuarto, cuando una buena defensa no se veía recompensada en ataque, lo que generó frustración. "Hemos caído en no defender de la misma manera pensando en que no estábamos metiendo, y ellos han tenido momentos muy buenos", ha explicado. Pese a todo, ha valorado positivamente la reacción final: "Podíamos habernos dejado llevar, pero el equipo ha sido fuerte mentalmente y ha podido conseguir la victoria".

Kelan Martin, experiencia y liderazgo

Gran parte del análisis del entrenador se ha centrado en la figura de Kelan Martin, de quien ha subrayado su experiencia y nivel. Según Alonso, aunque todavía no tiene un conocimiento total de los sistemas, su bagaje en ligas importantes es un factor diferencial. "Es un jugador muy muy experto, y eso se nota", ha comentado el técnico.

Nos aporta experiencia, sobre todo a parte del nivel que tiene" Sito Alonso Entrenador de UCAM Murcia CB

El entrenador ha recordado dos acciones decisivas de Martin: un triple desde la esquina que fue importante y la canasta final, que ha calificado como "vital". Además, ha puesto en valor su aportación en los momentos finales del encuentro: "Ha conseguido que las últimas 3, 4 defensas, responsabilidad individual, no nos costara canasta tampoco". Sito Alonso ha concluido afirmando que "nos aporta experiencia, sobre todo a parte del nivel que tiene".