Sito Alonso desvela la clave del UCAM Murcia de récord: "Hemos sido un vendaval de energía"

El entrenador del UCAM Murcia CB, Sito Alonso, ha analizado en rueda de prensa la importante victoria de su equipo frente al Valencia Basket. Este triunfo, que sitúa al conjunto murciano con un balance de nueve victorias y dos derrotas, le deja a un paso de certificar su clasificación para la Copa del Rey. El técnico ha destacado la increíble energía del equipo como factor determinante.

Un vendaval de energía

Sito Alonso ha reconocido que el equipo tuvo "un poquito más de incertidumbre" en los primeros minutos, pero ha afirmado que a partir del minuto cuatro el equipo fue "un vendaval de energía, de esfuerzos, de compromiso". El entrenador ha personificado este espíritu en Will Falk, de quien ha dicho que "está enseñando un poco los valores que queremos transmitir desde el club".

Gracias a esa "energía colectiva", el equipo no depende del acierto, sino de hacer que "el rival esté incómodo". Alonso ha subrayado el mérito de haber superado a un "equipo de tantísimo nivel como es Valencia, un equipo de Euroliga", que no pudo aguantar el ritmo impuesto por los locales durante tanto tiempo.

La lotería nos ha tocado hoy a todos aquí, pudiendo ver este espectáculo que ha hecho el equipo" Sito Alonso Entrenador de UCAM Murcia CB

Una identidad que ilusiona a la afición

El técnico se ha mostrado "supercontento, sobre todo por la transmisión que se genera con la gente". En su opinión, la euforia de la afición no se debe solo al resultado, sino a "la forma de hacer las cosas del equipo", lo que construye "una solidez, una identidad". Alonso ha calificado el partido como un regalo para los aficionados, citando a Fran Sánchez: "La lotería nos ha tocado hoy a todos aquí, pudiendo ver este espectáculo que ha hecho el equipo".

Uno de los mayores orgullos para el entrenador es ver cómo ha crecido la identificación de la ciudad con el equipo. Ha destacado como un gran logro que los niños "sepan que su equipo es suficientemente competitivo para no ponerse la camiseta de otro", logrando que "todo el mundo tiene claro que su equipo es el UCAM Murcia".

Nunca he ido 9-2 en mi vida, con ningún equipo de esos" Sito Alonso Entrenador de UCAM Murcia CB

Un 9-2 sin precedentes para el técnico

La fortaleza del grupo también se ha forjado en la adversidad y la gestión del vestuario. Alonso ha explicado que la competencia europea ha permitido que todos los jugadores "se sientan importantes", lo que genera un gran "sentimiento emocional". Como ejemplo, ha relatado cómo Howard, uno de los capitanes, felicitó expresamente a Will Falk en el vestuario, un reconocimiento que, para Alonso, "es lo que hace que un equipo sea capaz de ganar a cualquiera".

Finalmente, Sito Alonso ha puesto en perspectiva el extraordinario arranque de temporada. "Yo en Gipuzkoa fui a la copa, en Bilbao fui a la copa, en Baskonia fui a la copa, en el Joventut fui a copa [...] y nunca he ido 9-2 en mi vida", ha confesado. Este récord personal, logrado en Murcia, subraya el momento excepcional que vive el club, aunque el técnico ya ha advertido del peligro de la relajación ante su próximo rival.