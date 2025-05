Sito Alonso: "Se cierra el ciclo de un equipo de leyenda"

El UCAM Murcia juega su último partido de la temporada como local en el Palacio, viniendo de forzar una prórroga sin premio en Málaga. el equipo universitario regresa a casa con un objetivo de transmitir a la afición buenas sensaciones hasta el final. "Para los que piensan que la competición ha acabado, creo que tenemos que dar una lección de carácter, que vean lo que va a pasar aquí el próximo año”.

Sito Alonso valora al rival, Leyma Coruña, antes del enfrentamiento comentando que: “viene un equipo que no se juega absolutamente nada, pero esas victorias son las más difíciles de todas. No hablo de ganar o perder, estoy hablando de que tenemos que hacer lo que se ha visto, sobre todo, desde el partido de Baskonia. Una entrega máxima esté quién esté, juegue quien juegue”.

Con el final de la temporada, muchos contratos llegan a su fin. El entrenador universitario explica que: “hay jugadores que pueden acabar o no el contrato, no es el tema. Quizás por las cosas que han pasado este año se cierra un ciclo de un equipo leyenda, que ha conseguido no solo los resultados deportivos más importantes de la historia del club, si no de muchos clubes en comparación con nosotros. Eso ha dejado un legado muy importante que es lo que se tiene que mantener. Ese equipo leyenda finiquita su andadura mañana, y tiene que acabar con los honores de lo que ha hecho”. También añade que “es muy fácil pensar que el enganche de la gente ha sido por ganar o por quedar segundos ¡no!. Los aficionados de verdad se han enganchado por estilo, de la manera de hacer las cosas, de la cercanía de los jugadores y sobre todo de la ambición. Y esa ambición es lo que tiene que motivarles para jugar mañana, creo que tienen que cerrar ese ciclo de la manera que se merecen muchos de ellos”.

Finaliza valorando como podría ser el último partido en el Palacio: “los dos últimos partidos que hemos jugado en casa nos hemos encontrado con nosotros mismos. No es que anteriormente no fuéramos nosotros, sí, pero con una pequeña losa que no nos permitía dinamizar, jugar a nuestro estilo. Lo único que pido para el partido de mañana es que la sinergia que hay entre los jugadores, el club, el equipo, la afición, se mantenga. Y enseñemos a todo el mundo lo que está por venir, que se respira una buena atmósfera, un ambiente de baloncesto fantástico y que la gente quiere ver a UCAM Murcia antes que a cualquier equipo. Mañana empieza el camino de la 25-26”.