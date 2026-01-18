Germán Crespo saca la lectura más amarga del triunfo del UCAM: "Ha sido un partido loco"

El entrenador del UCAM Murcia CF, Germán Crespo, ha analizado el sufrido triunfo contra el Puente Genil con un sabor agridulce. A pesar de la victoria, el técnico se ha mostrado muy crítico con la gestión que ha hecho el equipo del partido, especialmente tras haberse adelantado en el marcador hasta en dos ocasiones, y ha confesado que ha sido lo que "menos me ha gustado".

Falta de control y confianza

Crespo lamenta que el equipo no leyera bien el encuentro. "Hemos tenido la suerte de ponernos con dos goles de ventaja dos veces y no sé si es porque nos hemos sentido un poco confiados", ha explicado. El técnico ha señalado la pérdida de dominio en el mediocampo como una de las claves del descontrol. "No hemos dominado sobre todo el mediocampo, nos ha faltado el tema del balón, el hacer que que el rival corriera más", ha añadido.

No hemos dominado el mediocampo, nos ha faltado tener el balón" Germán Crespo Entrenador de UCAM Murcia CF

Esta situación ha derivado en "un partido loco", con muchas situaciones de ida y vuelta que el equipo debería haber cortado antes, según el propio entrenador. Para intentar solucionarlo, Crespo ha intentado "sacar gente fresca" y un jugador que les diera mayor control en el centro del campo.

En el plano individual, Crespo ha elogiado a Soto, autor de dos goles decisivos. "Es un jugador que nos está dando mucho. A pesar de jugar en banda, nos da profundidad y, sobre todo, esa llegada de segunda línea", ha destacado el técnico. "Tiene una línea muy buena, y hoy se ha demostrado", ha sentenciado.

Tiene una línea muy buena, y hoy se ha demostrado" Germán Crespo Entrenador de UCAM Murcia

También ha tenido palabras para Dani Aquino, de quien ha afirmado que ya estaba contento con su rendimiento "cuando no hacía gol". Crespo ha recordado que adaptarse a la categoría "es complicado" pero que ahora "está viniendo el gol", algo que anímicamente "le va a venir bien".

Inquietud con el estado físico de la defensa

Finalmente, el técnico ha mostrado su preocupación por un jugador que ha tenido que ser sustituido por problemas físicos por segundo partido consecutivo. Crespo ha lamentado que esta situación "te perjudica" al obligar a "sacar un jugador frío". Ha atribuido el problema a una sobrecarga en el gemelo, posiblemente agravada por el mal estado del césped, y ha descartado en principio una lesión grave.