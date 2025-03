Fran Fernández: "Tenemos que volver a levantarnos de nuevo"

El Real Murcia vuelve a jugar con la presión lejos de Nueva Condomina. El conjunto grana visita al filial del Atlético de Madrid este viernes, a partir de las 20'30. Los de Fran Fernández, que ha comparecido este viernes para analizar el compromiso del fin de semana, están obligados a buscar un nuevo triunfo como visitantes.

El técnico almeriense comenzó hablando sobre cómo ha pasado la semana el equipo: “el equipo llega bien, llega preparado, esta semana ha sido muy corta y desde el lunes estamos pensando en el Atlético de Madrid B. Creo que ha sido un buen trabajo de los chavales, nos caemos y nos volvemos a levantar, lo tenemos que hacer de nuevo y mañana hay que demostrarlo”.

Fue preguntado sobre la enfermería: “Loren se ha recuperado, está mejor, pero aún no al 100% e incluso puede jugar mañana, vamos a ver cómo está. Moha es la única baja con Ian Forns y Jorge Mier tiene un golpe del partido y veremos si llega”.

También se le preguntó al entrenador grana por la gestión de grupo: “nosotros queremos, como siempre, ganar y salimos cada partido a hacerlo lo mejor posible, trabajamos igual todas las semanas independientemente del resultado y creo que eso ayuda nivel emocional al equipo, analizamos y somos autocríticos tanto cuando ganamos como cuando perdemos y luego sí que hay semanas que son más difíciles pero el equipo trabaja igual de la misma manera y por eso llega preparado. No es fácil esa montaña rusa que dices pero nosotros hablamos de burbuja y creo que ayuda”.

Fran Fernández también habló sobre el rival: “es un equipo que como todos los filiales que está habiendo esta temporada en el grupo, son filiales muy fuertes. No es habitual ver filiales con tanto físico como los jugadores del Atlético de Madrid B que no solo aúnan el talento y la habilidad, como todos los filiales, si no también muy físicos. Creo que el ejemplo es el partido de ida, que fue muy igualado al principio y poco a poco fuimos estando mejor en el partido y es un partido que podemos ganar y sin embargo, nos empatan en un córner que no es córner y al final, son esos puntos que se quedan ahí después de hacer un buen partido en casa contra ellos y creo que tenemos eso en el recuerdo, la manera de que no se quedasen esos tres puntos creo que los jugadores lo tienen ahí”.

Sobre el Playoff y el liderato: “estamos ahí, estamos luchando con los mejores equipos y sin duda el Atlético de Madrid B es uno de ellos, están luchando también por entrar en Playoff. Será un partido muy igualado y de detalles, algunos a favor y otros no, pero esos detalles son los que al final marcan la diferencia. Mañana hay que estar de nuevo fuertes, hay que salir desde el inicio muy agresivos porque es un equipo que va a intentar dominarte y vamos a ver lo que ocurre, creo que el equipo está dando una buena versión contra este tipo de equipos y tenemos que hacerlo de nuevo”.

Sobre la posibilidad de ver a Kike Kadete mañana en el once: “Lleva semanas sin jugar, pero hablamos mucho con los que no juegan; normalmente los jugadores que llevaban sin jugar un tiempo cuando han jugado lo han hecho a buen nivel; eso demuestra que el día a día es bueno y Kike es un gran profesional y está totalmente preparado para el partido de mañana”.

Preguntado acerca de si es un alivio jugar fuera de casa: “No es un alivio jugar fuera de casa, los últimos partidos en casa no los hemos perdido por algún tema emocional, los hemos perdido porque esto es fútbol y creo que el equipo ha estado a buen nivel en algunos tramos con en la primera parte ante el Ibiza; lo que sí sentimos es que mañana es el partido más importante de la temporada porque es el siguiente”.

Fran Fernández fue preguntado por si habrá muchos cambios en el once: “el equipo está bien y ya hay un par de cambios obligados, algunos jugadores siguen tratándose, tenemos un viaje de por medio y habrá que ver si tenemos más bajas y si hacemos más cambios”.

El Atleti B será el rival de mañana y así lo analiza Fran Fernández: “es un equipo que se adapta mucho a los rivales, siempre hacen alguna variaciones y para ser; ahora mismo están jugando con 4-3-3 y son un muy buen equipo, pero nosotros también y creo q lo hemos analizado bien al rival”.