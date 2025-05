Fran Fernández: "Tenemos que disfrutar del camino que estamos recorriendo"

El Real Murcia afronta las tres últimas jornadas de la liga regular. El conjunto grana volverá al Enrique Roca este sábado, a las 20'00, para enfrentarse al Antequera, un equipo que ha estado en lo alto durante muchas jornadas y que ahora ha bajado hasta la cuarta posición. El equipo de Fran Fernández buscará un triunfo que le asegure clasificación para las eliminatorias de ascenso y seguir luchando por el primer puesto esperando un fallo del Ceuta, que este fin de semana visita al Fuenlabrada el domingo en un partido que será dirigido por el colegiado Román Román, que el que pitó el polémico partido de Alcorcón. Sobre este asunto y el resto de aspectos ha hablado este viernes el entrenado grana.

El andaluz comenzó hablando acerca de la semana de trabajo, el estado anímico y las posibles bajas: “Sí, bueno, el equipo está bien. Está muy bien. La semana ha sido, de nuevo, buenísima. Hemos empezado la semana haciendo autocrítica, analizando lo bueno y lo que tenemos que mejorar. Hemos ido a más. Ha sido una semana que nos da la vida estar aquí en el estadio más días. Creo que es importantísimo también para recuperar energía, recuperar mentalmente. Y veo a todo el mundo preparado. De bajas. Pues bueno, Ian, sí es cierto que estamos ahí con la duda porque estamos en un momento clave de la temporada y no queremos arriesgar. Pero bueno, él está entrenando ya en campo y vamos a ver qué sensaciones tiene hoy”.

Se le preguntó por el juego mostrado, a lo que el técnico respondió: “Creo que lo que es fundamental ahora, entre todos, es que estamos recorriendo un camino difícil y vamos bien. Y hay que disfrutar más de ese camino. Yo creo que estamos muy pendientes de la meta, pero hay que disfrutar más del camino. La meta la vamos a conseguir, estoy completamente seguro. Pero el camino lo estamos haciendo muy bien. Tenemos un muy buen equipo. Tenemos gente que está sobradamente preparada. La afición nos está empujando muchísimo. Yo creo que tenemos que disfrutar más del camino, de lo que estamos consiguiendo y de lo que pueda venir”.

Sobre si están disfrutando del camino: “Podemos hacer más. Yo creo que nos hemos puesto una exigencia, porque somos muy exigentes, altas. Pero eso nos quita que en el día a día tengamos que disfrutar más de este camino y sobre todo disfrutar del partido que viene, que es Antequera. Y es un partido muy difícil, de nuevo. Pero yo creo que es un partido que tenemos muchísimo que ganar. Muchísimo que ganar. De estos partidos que, igual que la semana pasada, tenemos mucho que perder, esta semana, para mí, tenemos mucho que ganar. Mucho por delante. Creo que podemos conseguir los objetivos ya. Ya. Y sobre todo el pelar hasta el final por todo, que es lo que queramos”.

También fue preguntado por el Antequera: “Es una prueba de que estamos haciendo las cosas bien. Nos llevaban seis puntos después de ese partido. Ahora creo que hemos remontado once. Pero es un partido por jugar. El golaveraje ya lo veremos al final del partido. Ahora mismo nosotros lo que estamos enfocados es en ganar el partido. No por el golaveraje ni por nada, sino porque estamos jugando muchas cosas importantes y porque creo que tenemos un buen equipo y que podemos ganar a cualquiera”.

Acerca de la ilusión por ganar el partido: “Sabéis que la semana pasada lo dije, no se dio en el partido. No se dio, hay que reconocerlo. Pero porque creo que tenemos que tener muchísima más ilusión todos, todos ahora mismo. Y para tener esa ilusión, pues bueno, hay que reconocer lo que se está haciendo bien también. No poner solo los focos negativos. Creo que el equipo ahora, en momento de dificultad, está compitiendo muy bien. Está sacando carácter y personalidad. Se están dejando los chavales del alma. Y creo que son cosas positivas. Y a partir de ahí, vamos a tener margen de mejora hasta el final. Seguro, seguro. Pero yo creo que esa ilusión hay que transmitirla entre todos. Y creo que es ese momento. El club creo que ha hecho un esfuerzo también esta semana. Está hablando mucho de esa ilusión. Y yo creo que es lo que tenemos que tener ahora mismo. Se pueden conseguir cosas que hace tiempo que no se consiguen. Y es que yo creo que estamos en el camino, en el camino de conseguir lo que queremos todos. Así que es el momento de estar unidos. Y aprovecho también para decir que la afición nos ha acompañado toda la temporada. Nos ha acompañado. Ha sido un pilar fundamental para que este camino sea bueno y estemos donde estemos. Y que de aquí al final no tengo duda que también lo va a hacer”.

El almeriense fue preguntado por el Antequera y qué partido espera: “Pues es un rival al que respeto muchísimo. Porque, como dices, es el rival que ha estado ahí con nosotros todo el año. Y estar ahí todo el año es muy difícil. Muy difícil porque está jugando finales desde casi inicio de temporada. Y bueno, creo que ellos están jugando igual. Es verdad que en el último partido hicieron alguna modificación táctica, alguna variación. Pero su idea de juego es la misma. Tienen el balón, generan superiores numéricas por dentro. Llevan el balón de lado a lado. Y a partir de ahí, suelto por banda derecha, le dan muchísima profundidad. Llegan con mucha gente al área. Es un equipo proactivo. Me gusta cómo juegan. Porque además intentan presionar arriba, juegan con línea adelantada, etc. Bueno, creo que no están encontrando el resultado. Que a lo mejor la primera vuelta, porque esto va por rachas. A lo mejor ganaron algún partido que no merecían tanto. Y ahora están mereciendo más. Pero son dinámicas que se pasan durante la temporada. Yo me espero la mejor versión del rival. Pero también espero la mejor versión nuestra. Yo imagino que nuestro equipo va a volver a ser intenso, agresivo en medio campo. Va a intentar recuperar en campo contrario lo máximo posible. Va a volver a generar situaciones de gol. Yo todo eso también me lo imagino”.

Acerca del Ceuta: “Como ya se ha comentado, hay situaciones raras que se dan. Y ya está. El Ceuta tiene mucho mérito porque lleva 22 partidos sin perder. Nosotros nos hemos encontrado ese rival, que es muy difícil. Creo que está batiendo récords. Y cuando ganas 22 partidos, es porque lo has hecho muy bien. Y también porque hay otra serie de circunstancias que te ayudan”.

Las bromas con pedro León

También hubo preguntas acerca de la elección del papa León XIV y sus coincidencias con la plantilla y la historia del Real Murcia en redes sociales: “Bueno, soy creyente, sobre todo soy creyente del trabajo. Y bueno, si es verdad, lo estuvimos comentando. Ahora en el desayuno lo estábamos comentando. Es algo anecdótico. La verdad que es una cosa que no es muy normal. Pero bueno, pues vamos a coger eso también, ¿no? Positivo, vamos a pensar positivo y también nos va a ayudar. Pues entre todos lo vamos a conseguir”.

Se le preguntó por sus declaraciones sobre la agresividad del equipo y si tendrá un papel clave en el duelo frente al Antequera, a lo que el míster respondió: “El Antequera, como todos los equipos que están ahí arriba, ahora no están arriesgando tanto. No están arriesgando como lo hacían la primera vuelta, no están intentando sacar en corto. De hecho, están sacando más en largo que en corto, últimamente. Bueno, pero yo me refiero más a segundas jugadas, a ese cambio de rol, a ese presión tras pérdida que creo que nos ha caracterizado. Porque yo desde fuera creo que si hay una cosa que yo puedo destacar del Real Murcia es que se ha sido siempre un equipo agresivo, que intenta robar lo más arriba posible, que se ha activado bien tras pérdida y que ha sido un equipo vertical. Y eso es lo que quiero que recupere de cara mañana”.

"Pensar solo en nuestro partido"

Por último, se le preguntó por la posibilidad de un pinchazo del Ceuta: “Lo primero es ganar nuestro partido, hacer nuestro trabajo. No podemos estar pensando en qué pueda ocurrir. Además, esta semana más, porque jugamos nosotros primero. Vamos a ver lo que pasa. No solo Ceuta, hay otros rivales también ahí arriba. Pero el foco es nosotros, en nosotros. En hacer un buen partido, yo creo que al final ganar los tres puntos es lo mejor, pero con buenas sensaciones también. Para esta recta final, para los dos partidos que queden, o los que puedan quedar. Estamos viendo ahí ya el pico de la montaña. Vamos a intentar conseguirlo entre todos lo antes posible. Si no, si hay que desviarse un poco, también lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bien”.