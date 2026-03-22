La clave del UCAM Murcia según Sito Alonso: "No queremos éxitos esporádicos, sino una identidad sólida"

El técnico del UCAM Murcia, Sito Alonso, se ha mostrado muy satisfecho por la victoria de su equipo ante el Baxi Manresa (86-90). El entrenador ha destacado la dificultad de ganar en el Nou Congost, uno de los ambientes más complicados de la liga, y ha elogiado la capacidad de concentración de sus jugadores para sobreponerse a los momentos adversos.

Pese a la victoria, Alonso ha reconocido que no fue un partido sencillo: "Hemos cometido demasiados errores forzados en los primeros 20 minutos". Sin embargo, ha valorado cómo el equipo se "rearmó" en la segunda mitad. El técnico ha destacado la actuación individual de DeJulius, del que ha dicho que "anotar 35 puntos en una cancha como esta es muy, muy difícil", y la capacidad del equipo para atacar las "pequeñas debilidades" del rival.

La identidad, por encima de todo

Nosotros no queremos tener pequeños éxitos esporádicos, queremos tener una seña de identidad" Sito Alonso Entrenador de UCAM CB

El entrenador ha insistido en que el objetivo del club va más allá de los resultados puntuales. "Nosotros no queremos tener pequeños éxitos esporádicos, queremos tener una seña de identidad", ha afirmado. Para Alonso, la clave es la consistencia y la solidez en todas las situaciones, incluso cuando el equipo sufre el cansancio acumulado por la carga de partidos. "Lo importante es cómo reaccionan ante esos problemas que podamos tener", ha añadido.

Luchar hasta el final

Finalmente, Sito Alonso ha recordado la evolución del equipo en los últimos años y ha enviado un mensaje a la afición. "Hay que estar contentos, disfrutar y que nuestra gente sepa que tenemos esa identidad y vamos a luchar hasta el final de la competición para que no nos echen de esa zona que tan difícil es estar", ha concluido. El técnico ha reafirmado el compromiso del UCAM Murcia para mantenerse en la parte alta de la clasificación.