Carlos Alcaraz se pone nota en Australia y manda un mensaje a sus críticos

Carlos Alcaraz ha analizado su victoria ante De Miñaur en el Abierto de Australia, comenzando por agradecer el apoyo recibido por un grupo de aficionados españoles. "Son espectaculares, sus cánticos fueron muy adictivos, se quedan en la cabeza todo el rato y tener esa vibra ha sido increíble", ha comentado el tenista, que se ha puesto una nota de 8 y medio por su rendimiento.

Las claves de la victoria

Preguntado por la importancia de ganar el primer set, Alcaraz ha negado que sintiera que su rival, Álex de Miñaur, estuviera al límite. "Yo sé el nivel físico que tiene Álex, y la verdad que no me había dado la impresión de que fuera el límite o de que si ganaba ese set, él iba a caer físicamente o mentalmente", ha explicado.

El murciano ha reconocido haber tenido "un poquito de altibajos" durante el partido, pero sabía que el encuentro "era muy largo y que iban a haber muchas opciones", independientemente de quién se llevara la primera manga.

Aislarse de la presión

Alcaraz ha asegurado que llegar a semifinales no le libera de ninguna presión externa. "Hemos aprendido a no escuchar, a seguir el camino que creemos correcto y a apostar por lo que hacemos", ha afirmado con rotundidad.

En este sentido, ha añadido que una derrota temprana tampoco habría sido un fracaso, "sino un aprendizaje más". "Estoy en semis, muy contento por ello, pero no es un alivio o no es que me haya quitado una presión de encima, porque durante todo el torneo estaba jugando para mí, para mi familia y para mi equipo, y no para los que dirán si paso o no", ha sentenciado.

Desconexión y ocio

En sus ratos libres, el tenista busca la tranquilidad. Además del golf, le gustaría "dar algún paseo a algún sitio tranquilo" con su equipo. También ha confesado estar enganchado a la serie Stranger Things y a varios juegos de mesa con su gente.

"Siempre tenemos alguna cosa con el equipo, con mis amigos online o en vivo, nos reímos y nos lo pasamos bien", ha comentado entre risas, para después añadir: "A veces los juegos sacan el lado más oscuro de nosotros, pero en general aprovechamos el tiempo para pasarlo bien".