Carlos Alcaraz: "He tenido demasiados altibajos en el partido"

Carlos Alcaraz, bicampeón del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó y primer cabeza de serie del torneo de 2025, ha reconocido que hizo un partido "con muchos altibajos" en su estreno ante el estadounidense Ethan Quinn, al que derrotó por 6-2 y 7-6 en una hora y 46 minutos de juego.

"Los primeros partidos de cada torneo son complicados. Son condiciones distintas a las que me tengo que adaptar, es un torneo especial para mí, quiero hacerlo bien, y esos nervios extra quizá lo complican todo un poquito", ha admitido.

Su victoria en el Masters 1.000 de Montecarlo le ha permitido recuperar el número 2 del ranking mundial y ganar confianza en su juego, pero Alcaraz ha apuntado que también le obliga a resetear antes de intentar pelear de nuevo por el título en Barcelona.

"Aquí, la bola se vuelve más grande, cuesta moverla más, y la pista tiene más tierra, así que la siento más lenta. También desconectar después de haber ganado Montecarlo y volver a conectar la mente a veces es difícil. Adaptarte a todo eso es complicado. Por eso hay que salvar el primer día como se pueda", ha reflexionado en rueda de prensa.

En su estreno jugó un partido que, según ha explicado Alcaraz, "domino bastante" en el primer set después de salvar "varias bolas de 'break'", pero que en la segunda manga no supo solucionar "esas complicaciones con el saque", por lo que tuvo que cerrar el partido en el desempate.

Este miércoles descansará y en este aspecto señala que "quiero estar con mi familia y desconectar", ha explicado- antes de medirse el jueves en octavos de final al serbio Laslo Djere, al que ganó en octavos de final de Buenos Aires 2023 en el único procedente entre ambos.

"Recuerdo que ese partido fue duro, a tres sets. Laslo es un jugador que quizá la gente no espera que dé un gran nivel, pero cuando lo tienes enfrente te das cuenta de que tiene un nivel bastante alto y, cuando juega con gente que está muy arriba, da mejor nivel incluso, así que sé tengo que jugar mejor que hoy si quiero ganar", ha resumido.

Sin partido mañana, Alcaraz podrá ver el intento de remontada de su Real Madrid ante el Arsenal en los cuartos de final de la Liga de Campeones. El entrenador del conjunto blanco, Carlos Ancelotti, apeló en la previa a una frase habitual del tenista murciano para arengar a su equipo: "Cabeza, corazón y cojones".

"Me lo habían dicho y no me creía a donde ha llegado el lema de mi abuelo. Es increíble que alguien como Carlo Ancelotti lo diga y lo tenga presente. Si ganan será por eso", ha comentado Alcaraz entre risas.