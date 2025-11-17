Joan Prohens, delantero del líder Poblense: "Ni el más optimista en Sa Pobla se lo hubiera imaginado pero no hay casualidades"

Se muestra orgulloso de lo que está haciendo el equipo y a nivel personal por haber dado tres puntos con su gol al Mestalla: "sabía que si seguía trabajando así llegaría el premio" y se refiere al gran derbi ante el Atlético Baleares del domingo