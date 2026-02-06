Bernat Canut reajusta al Hozono Global Jairis sin su estrella para asaltar San Sebastián

El Hozono Global Jairis afronta la recta final de la LF Endesa con un importante desafío por delante. El equipo viaja a San Sebastián para medirse al IDK Euskotren este sábado con la sensible ausencia de Lou López Sénéchal, una "dolorosa baja" que obliga al técnico Bernat Canut a "equilibrar el equipo".

Un rival "temible" en casa

Bernat Canut ha advertido de la peligrosidad del rival a pesar de su mala racha de resultados. "Es un equipo que está atravesando una mala racha, pero yo creo que esto les hace aún más temibles, y más en su casa", ha señalado. El técnico recuerda que es un "equipo muy físico, muy duro" que ya les ganó en el partido de ida, y que ahora cuentan con el refuerzo de Vitola, que "les va a dar ese extra de talento".

Por todo ello, Canut es claro sobre las exigencias del encuentro que se disputará en el pabellón Jose Antonio Gasca. "Somos conscientes de que será un partido muy duro, muy físico, y tendremos que estar a nuestro mejor nivel para ser competitivos e intentar traernos la victoria", ha sentenciado.

Reajustes tras la baja de Lou

La lesión de Lou López Sénéchal ha marcado la preparación del equipo, que ha completado "una buena semana de entrenamientos", según el entrenador. El técnico ha expresado su deseo de que "la recuperación sea lo mejor y lo más rápido posible", y ha celebrado que la lesión finalmente no revista mayor gravedad.

Hay jugadoras que tienen que dar un paso adelante" Bernat Canut Entrenador de Hozono Global Jairis

Canut ha admitido que sustituir a la jugadora francesa "es imposible", pero ha afirmado que es el momento de que otras jugadoras den un paso al frente. "Hay jugadoras que tienen que dar un paso adelante", ha declarado, abriendo también la puerta a futuras incorporaciones para paliar una plantilla que se ha quedado algo justa.

Veremos si pronto podemos incorporar a alguien porque se nos ha quedado la plantilla corta" Bernat Canut Entrenador de Hozono Global Jairis

De hecho, la falta de efectivos es una preocupación real para el cuerpo técnico en esta fase decisiva de la temporada. "Veremos si pronto podemos incorporar a alguien, porque se nos ha quedado la plantilla un poco corta", ha concluido el preparador catalán.