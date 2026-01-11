Bernat Canut radiografía al Hozono Global Jairis: "Podemos mejorar"

El entrenador del Hozono Global Jairis, Bernat Canut, ha analizado el gran momento de forma de su equipo tras lograr la cuarta victoria consecutiva en la LF Endesa al imponerse al Lointek Gernika por 91-73. Canut ha calificado el partido como "completo y con mucha continuidad", siguiendo la línea del buen encuentro disputado en Araski. A pesar de que considera que la primera parte fue "muy buena", lamentó algunos puntos recibidos por "un poquito de mala suerte", pero destacó que, en general, "el equipo ha trabajado bien, tanto detrás como en ataque".

Jugadoras destacadas

El técnico se ha mostrado contento con el momento que atraviesa el equipo, aunque ha insistido en que todavía tienen "muchos aspectos a mejorar". Canut ha querido destacar el papel de algunas jugadoras, como el de Alba Prieto, de quien ha dicho que "lleva 3 partidos mucho mejor, tanto atrás como delante, mucho más segura". También ha elogiado la conexión en el pick and pop con Morgan Bertsch, una faceta que ya trabajaban el año pasado y que beneficia a Prieto, una "buena jugadora jugando el bloqueo directo".

Es una plantilla divertida para ir moviendo piezas" Bernat Canut Entrenador de Hozono Global Jairis

La polivalencia como seña de identidad

Canut ha subrayado la versatilidad de su plantilla, que permite múltiples combinaciones. Ha puesto como ejemplo a Matilda Eck, de quien ha dicho que "nos dan esa doble posición al 4 distinta". Sobre su fichaje, ha admitido que no se esperaba un rendimiento tan alto. "Esperaba bastante de ella, pero la verdad es que se lo dije a ella, no tenía las expectativas tan altas", confesó. El entrenador ha explicado que la conocía de su etapa en Suecia y que jugadoras como Frida y Clara, de Girona, le ayudaron a convencerla para que se uniera al proyecto.

No tenía las expectativas tan altas" Bernat Canut Entrendor de Hozono Global Jairis

Mercado cerrado y la vista en la enfermería

El entrenador ha confirmado que el club no acudirá al mercado de fichajes y que la plantilla "está cerrada". La principal preocupación ahora mismo es la recuperación de Kendra, que atraviesa problemas físicos. "Lleva esos 3 meses de casi de no continuidad y necesita un poco de continuidad, pues es una jugadora que la necesitamos", ha afirmado Canut, destacando su importancia por la "dureza en el 4, en el 3" y su capacidad para defender a jugadoras especiales del rival.

Finalmente, Bernat Canut ha asegurado sentirse "satisfecho" con la plantilla actual, aunque reconoce que hay perfiles distintos a los del año pasado. Ha insistido en que, a pesar de la racha de cinco victorias en los últimos seis partidos, es momento de "apretarse el cinturón y ponerse a trabajar, porque podemos mejorar". El técnico cree que el equipo puede "disfrutar haciendo las cosas bien" con lo que ha calificado como "una plantilla divertida para ir moviendo piezas".